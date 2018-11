Unterhaltung

Nach Abou-Chaker-Streit: Razzia auf Anwesen von Bushido

Die Polizei durchsucht das ehemals gemeinsame Anwesen von Bushido und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow. Auslöser dafür könnte unter anderem eine Aussage der Ehefrau des Rappers gewesen sein.

Mit einem Großaufgebot samt Spezialeinsatzkommando hat die Polizei am Morgen ein Haus im südlich von Berlin gelegenen Ort Kleinmachnow durchsucht. Es ist das ehemals gemeinsame Anwesen von Bushido und seinem früheren Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker, dem Anführer der berüchtigen Berliner Großfamilie.

Allerdings steht nicht Bushido im Visier der Ermittler. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, man ermittle gegen Abou-Chaker wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Verabredung zu einer Straftat. Laut "Bild" hatten die Ermittler am Mittwoch eine Zeugenaussage aus dem Umfeld des Clans erhalten. Es soll dabei unter anderem um Pläne Arafats gegangen sein, wie er sich an Bushido und seiner Familie gewaltsam rächen könnte. Die "Welt" berichtet außerdem, Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi habe der Polizei gegenüber womöglich ausgesagt, der 42-jährige Clan-Chef besitze scharfe Waffen.

Körperverletzung und Bedrohung

Bushido und Abou-Chaker waren lange nicht nur eng befreundet, sondern auch Geschäftspartner. Abou-Chaker war Trauzeuge bei der Hochzeit von Bushido, beide betrieben gemeinsam unter anderem die Immobilienfirma "A&F Unternehmensgruppe". Im Frühjahr kam es zum Zerwürfnis. Der Rapper wandte sich von Abou-Chaker ab und suchte Schutz bei einem anderen Clan.

Arafat Abou-Chaker gilt als der aktivste von sechs Brüdern einer aus dem Libanon stammenden Großfamilie, die seit Jahrzehnten durch Gewalttaten, Eigentumsdelikte und Drogenvergehen auffällt. Die bislang etwa 30 Verfahren gegen ihn sind jedoch alle eingestellt worden. Aktuell steht er wieder vor Gericht - wegen Körperverletzung und Bedrohung. Im März soll er dem Hausmeister einer Physiotherapie-Praxis, bei der Abou-Chaker stiller Teilhaber ist, mit zwei Fingern in die Augen gestochen, ihm einen Kopfstoß ins Gesicht verpasst und ihn mit dem Tode bedroht haben. Am ersten Prozesstag konnten sich allerdings zwei Zeugen, die im April bei der Polizei noch detailliert ausgesagt hatten, nicht mehr so ganz genau an den Vorfall erinnern.

Quelle: n-tv.de