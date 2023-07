Tupac Shakur hat den Ring in Anlehnung an das Design mittelalterlicher Kronen europäischer Könige selbst mit entworfen.

Bei seinem letzten Auftritt im September 1996 trägt Rap-Legende Tupac Shakur einen echten Bling-Bling-Ring aus Gold und Edelsteinen, kurze Zeit später wird er erschossen. Bei einer Auktion wird dieses Schmuckstück nun zum wertvollsten bisher verkauften Hiphop-Artefakt - weit über Schätzpreis.

Ein Ring mit einer Krone aus Gold, Rubinen und Diamanten von Hiphop-Legende Tupac Shakur ist bei einer Auktion in New York am Dienstag für eine Million Dollar (rund 900.000 Euro) versteigert worden. Das höchste Gebot lag weit über der Schätzung des Auktionshauses Sotheby's von 300.000 Dollar. Der Ring des vor rund 27 Jahren ermordeten Rappers ist laut Sotheby's damit das wertvollste Hiphop-Artefakt, das je verkauft wurde.

Tupac Shakur am 4. September 1996, kurz vor seinem Auftritt bei MTV. (Foto: picture alliance/AP Photo)

Rapper Shakur hatte den Ring bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards am 4. September 1996 getragen. Wenige Tage später, am 13. September, wurde Shakur von einem unbekannten Schützen aus einem Auto heraus in Las Vegas erschossen. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 25 Jahre alt.

Shakur, zu dessen Hits der Song "California Love" gehört, habe den Ring gemeinsam mit seiner Patin Yaasmyn Fula in Anlehnung an das Design mittelalterlicher Kronen europäischer Könige über eine Zeitspanne mehrerer Monate entworfen, erklärte Sotheby's. Der Ring trägt die Inschrift "Pac & Dada 1996", ein Verweis auf seine Freundin Kidada Jones.

Einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten

Mit der erzielten Million Dollar lag der Ring weit über der Schätzung von 300.000 Dollar. (Foto: picture alliance / newscom)

Der Verkauf war Teil einer Hiphop-Auktion anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Musikgenres. Shakur ist mit 75 Millionen verkauften Alben nach wie vor einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten. Er war eine der Schlüsselfiguren im von Branchenvertretern befeuerten Wettstreit zwischen Rappern der Ost- und Westküste der USA. Zwar wurde er in New York geboren, zog aber als Jugendlicher mit seiner Familie nach Kalifornien. Dort wurde er zu einer der bekanntesten Figuren der Westküstenszene.

Nur sechs Monate nach Shakurs Tod wurde sein Ostküsten-Rivale Christopher "The Notorious BIG" Wallace erschossen. Viele glauben deshalb, dass beide Musiker im Rahmen einer Rivalität zwischen ihren Musiklabels in Los Angeles und New York ermordet wurden. Musikhistoriker betonen jedoch, dass die Rivalität aus kommerziellen Gründen hochgespielt worden war.

Shakurs Mörder wurden nie gefasst. Vergangene Woche durchsuchte die Polizei von Las Vegas im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Shakur ein Haus in der Stadt Henderson.