Was haben Rita Ora und Emily Ratajkowski gemeinsam? Sie machen beide regelmäßig ihre Fans mit heißen Schnappschüssen wuschig. Jetzt scheinen sie zudem nahezu zeitgleich den gleichen Einfall gehabt zu haben: Sie bringen Typen mal das Posieren bei.

Rita Ora und Emily Ratajkowski kennen sich. So viel ist klar, seit sie bei den MTV Awards 2015 in Los Angeles gemeinsam einen Preis überreichten.

Doch ansonsten ist die Schnittmenge zwischen den beiden trotz ihres nahezu identischen Alters - 28 (Ora) und 27 (Ratajkowski) - nicht allzu groß. Jedenfalls war bisher nicht bekannt, dass die britische Sängerin kosovarischer Herkunft und das US-Model mit polnischen Wurzeln besonders dicke Freundinnen wären.

Trotzdem scheinen sie sich über die Feiertage ganz ähnliche Gedanken darüber gemacht zu haben, wie sie sich wieder einmal ins Gespräch bringen können. Davon zeugen ein paar Fotos, die jetzt bei Instagram gepostet wurden - zwei von Ora selbst, drei vom US-Komiker Josh Ostrovsky.

Bitte nach links wischen

Fangen wir mit Ora an: Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert sie sich in einem ihrer jüngsten Posts in einem Bikini, der knapper kaum sein könnte. Die neon-rosafarbenen Stofffetzen verdecken gerade mal das Allernötigste. "Für Details nach links wischen", schreibt die Sängerin dazu kokett.

Wer der Aufforderung folgt, landet jedoch nicht bei noch kleinteiligeren Einblicken in Oras Outfit. Stattdessen sieht man auf dem nächsten Bild den englischen TV- und Radio-Moderator Nicholas Grimshaw, der sich in Oras Bikini geschält und in eine identische Pose wie die Sängerin geworfen hat.

"Mache ich das richtig?"

Offenbar wollte Ora einem Kerl mal zeigen, wie man es schafft, mehr als 14 Millionen Instagram-Follower regelmäßig in Wallung zu bringen. Mit ihren sage und schreibe sogar über 21 Millionen Instagram-Abonnenten steht Ratajkowski ihr dabei natürlich in nichts nach. Allerdings überließ sie es nun Ostrovsky, einen ganz ähnlichen Fotoeinfall auf seinem Account mit immerhin auch 10,5 Millionen Anhängern zu veröffentlichen.

Auf insgesamt drei Bildern sind in diesem Fall das Model und der Komiker, der sich den Künstlernamen "The Fat Jew" ("Der fette Jude") zugelegt hat, gemeinsam zu sehen. Ostrovsky hat sich zwar nicht in Ratajkowskis ebenfalls ultraknappes Bade-Outfit gezwängt, sondern lediglich eine enge Badehose in Jeans-Optik übergestreift. Beim Posieren versucht er jedoch ebenfalls, es dem Model exakt gleichzutun. "Mache ich das richtig?", fragt sich der 36-Jährige dazu.

Alles nur ein Zufall? Oder haben sich Ora und Ratajkowski womöglich doch abgesprochen? Vielleicht klärt sich das ja schon bald auf. Wie sie in ihrem geradezu verbotenen Einteiler, dem sie beim Shooting mit Ostrovsky trug, von vorne aussieht, klärte Ratajkowski übrigens dann doch auf ihrer eigenen Instagram-Seite auf. Wir sagen nur: Da dürfte kaum ein Kerl mithalten können.