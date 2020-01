Als Korbinian Hofer in "Die Rosenheim-Cops" wurde er zum Publikumsliebling: Joseph Hannesschläger.

Joseph Hannesschläger hat dem Krebs den Kampf angesagt. Doch nach seiner Drehpause bei "Die Rosenheim-Cops" muss sich der Schauspieler nun ein weiteres Mal seiner Krankheit beugen. Ein geplantes Theaterengagement fällt aus, weil "ihn die Chemos so mitnehmen, dass er nicht spielen kann".

Seit 17 Jahren kennt man Joseph Hannesschläger bereits als Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Doch schon seit mehreren Monaten müssen die Dreharbeiten ohne ihn stattfinden. Der Grund: die Krebserkrankung, die er im September vergangenen Jahres öffentlich machte.

Mit Bettina Geyer würde Hannesschläger gern alt werden. (Foto: imago images / Sven Simon)

Hannesschläger leidet an einem neuroendokrinen Tumor, der nur palliativ zu behandeln ist. Zuletzt äußerte sich der Schauspieler jedoch optimistisch, mithilfe neuer Behandlungsmethoden den Krebs doch noch besiegen zu können. "Wenn es klappt, dann kann ich auch wieder drehen", sagte er kämpferisch.

Nun allerdings muss Hannesschläger erst einmal einen weiteren Rückschlag verkraften. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sagte er einen geplanten Einsatz im Theaterstück "Wer hat Angst vorm weißen Mann" ab, das am Freitag in Freising Premiere feiert und später in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen sein soll. Seinen Part übernimmt stattdessen der Volksschauspieler Hans Stadlbauer.

"Genießen Sie jeden Tag"

"Joseph Hannesschläger geht es leider sehr schlecht. Er hat mir gesagt, dass ihn die Chemos so mitnehmen, dass er nicht spielen kann. Das ist zutiefst traurig", zitiert das Blatt Theaterintendant Thomas Pekny. Für Hannesschläger sei es "sein großer, letzter Lebenstraum" gewesen, "einmal auf den Brettern der Komödie zu spielen". Ein Traum, der zumindest vorerst nicht in Erfüllung gehen wird.

Vom Schicksal des 57-jährigen Schauspielers zeigt sich Intendant Pekny tief betroffen. "Hannesschläger ist noch jung und so verliebt in seine großartige Frau. Die beiden wollten miteinander alt werden", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung weiter.

Auch bei Hannesschläger selbst hakte das Blatt nach. Die Worte des gebürtigen Münchners klangen dabei niedergeschlagen. "Alles, was ich mir fürs neue Jahr gewünscht hätte, kann ich nicht mehr machen", erklärte Hannesschläger demzufolge - und gab dem Interviewer noch einen guten Rat mit auf den Weg: "Grämen Sie sich nicht. Genießen Sie jeden Tag. Es kann mal zu spät sein."