"Don't stop, never give up", sangen S Club 7 einst. 2003 löste sich die Band auf.

"Bring It All Back"

"Bring It All Back" S Club 7 planen Reunion-Tour

Aus S Club 3 könnte bald wieder S Club 7 werden. Die britische Pop-Formation denkt an ein Comeback in alter Besetzung. Das Projekt steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch eine Tour würde gleichzeitig auf ein 20-jähriges Jubiläum fallen.

Rund 20 Jahre nach ihrer Debüt-Single "Bring It All Back" könnte es zu einer Reunion von S Club 7 kommen. Anlässlich des Jubiläums soll die Gruppe nämlich laut dem britischen "Daily Mirror" darüber nachdenken, auf Tour zu gehen. Ein Insider will wissen: "Viele der Bandkollegen sind bereits dafür. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, aber sie haben die Gespräche aufgenommen und die Fans könnten 2020 einen Leckerbissen bekommen."

Schon zuvor kam es bereits zu einer Wiedervereinigung der Band, an Bord waren aber längst nicht alle ursprünglichen Mitglieder. Nur Tina Barrett, Jo O'Meara und Bradley McIntosh kehrten als S Club 3 zurück. Für eine Charity-Aktion standen die sieben Mitglieder jedoch erstmals 2014 wieder gemeinsam auf der Bühne.

Die Band wurde 1998 gegründet, ein Jahr später veröffentlichten Rachel Stevens, Jo O'Meara, Hannah Spearritt, Tina Barrett, Bradley McIntosh, Jon Lee und Paul Cattermole ihren ersten Song. Durch die Kinderfernsehsendung "S Club 7 in Miami" erreichte die Band noch weitere Bekanntheit.