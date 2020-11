Manche Menschen warten Jahre, bis die Liebe an ihre Tür anklopft. Bei anderen geht es ganz schnell. Sandy Meyer-Wölden scheint zu letzterer Kategorie zu gehören. Eben erst hat sie ihrem Ex-Mann Oliver Pocher gesteckt, dass auch ihre zweite Ehe gescheitert ist. Nun soll sie schon wieder frisch verliebt sein.

Alessandra Meyer-Wölden, besser bekannt unter ihrem Spitznamen "Sandy", ist kein Kind von Traurigkeit. Warum auch? Das Leben ist schließlich kurz und viel zu kostbar, um es lange allein zu verbringen.

So soll die 37-Jährige frisch verliebt sein. Das jedenfalls meldet die Zeitschrift "Bunte", ohne jedoch eine offizielle Bestätigung dafür zu haben. Demnach hat ein Geschäftsmann namens Gérard Lopez mit Immobilien in Florida, London und Luxemburg das Herz der gebürtigen Münchnerin erobert.

An sich wäre das vielleicht keine allzu spektakuläre Meldung. Das Besondere daran jedoch ist, dass soeben erst das Ende der zweiten Ehe Meyer-Wöldens bekannt geworden ist. Ausgeplaudert hatte sie dies ausgerechnet in der RTL-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" mit Comedian Oliver Pocher, der bekanntlich Meyer-Wöldens erster Ehemann gewesen ist.

Von Pocher überrumpelt

Ihr Ex hatte sie allerdings durchaus ein wenig in die Enge gedrängt. "Bist du momentan noch glücklich und in festen Händen oder hat sich an deinem Status irgendwas geändert?", überrumpelte er sie in der Sendung. Meyer-Wölden trat daraufhin mit einem offenen Statement die Flucht nach vorne an: "Ach, Oli, du kannst deine Klappe auch wirklich nicht halten. Es ist tatsächlich so, dass ich mich einvernehmlich getrennt habe und wieder Single bin."

Pocher konnte sich eine süffisante Bemerkung daraufhin nicht verkneifen. "Ich mache mir bestimmt keine Sorgen, dass du lange alleine bleiben wirst", erklärte er - und sollte offenbar Recht behalten.

Meyer-Wölden kam 2009 nach einer kurzen Verlobung mit Ex-Wimbledon-Sieger Boris Becker, die nach drei Monaten wieder aufgelöst wurde, mit Pocher zusammen. 2010 folgte die Eheschließung. Die beiden bekamen eine Tochter und Zwillingssöhne. 2013 gaben Pocher und Meyer-Wölden ihre Trennung bekannt. Sie zog daraufhin in die USA, wo sie einen amerikanischen Geschäftsmann heiratete. Mit ihm bekam sie 2017 erneut Zwillinge.