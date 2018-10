Unterhaltung

Liebestrunken im Sonnenschein: Sarah Lombardi turtelt mit ihrem Roberto

Mehr als vier Monate hat die Fernbeziehung zwischen Sarah Lombardi und ihrem Roberto bereits Bestand. Nun tut die 25-Jährige auf Instagram kund, dass die beiden noch immer ineinander verliebt sind wie am ersten Tag.

Rund 500 Kilometer liegen zwischen Köln und Berlin. Doch das scheint Sarah Lombardi und Roberto Ostuni wenig auszumachen. Seit Anfang Juni sind die beiden offiziell ein Paar - und trotz Fernbeziehung offenbar verliebter als je zuvor. Anders jedenfalls ist Lombardis jüngste Mitteilung an die Öffentlichkeit nicht zu deuten.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 25-Jährige ein Foto, das sie und ihren Neu-Freund Roberto eng im Sonnenschein miteinander turtelnd zeigt. Sie, gekleidet in eine Herzchen-Bluse, schreibt zu dem Bild "Love" - und zwei Herzchen. Noch Fragen?

Schon vor anderthalb Monaten verkündete Sarah Lombardi, in Ostuni ihren "Herzensmenschen" gefunden zu haben. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung schwärmte sie über den Mann, der wie sie und ihr Ex-Mann Pietro Lombardi italienische Wurzeln hat: "Roberto verkörpert für mich bestimmte Werte, die mir wichtig sind. Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden." Außerdem liebe er sie so, wie sie ist.

Zudem erzählte die Sängerin, dass ihr ein Mann wichtig sei, der ihr Paroli bieten kann, denn: "Mit einem Mann, der alles macht, was ich will, kann ich nichts anfangen." Zwar sei ihr klar, dass sie als Promi mehr in der Öffentlichkeit stehe als andere Menschen. Ihre Beziehung wolle sie in Zukunft aber nicht mehr ganz so sehr ins Rampenlicht rücken: Die "Ausmaße, wie man es früher von Pietro und mir kannte, wird es nicht mehr geben". Hauptsache, Sohnemann Alessio geht es gut. Und der soll ja nach Aussage von Mama Sarah in Zukunft ein Geschwisterkind bekommen.

Quelle: n-tv.de