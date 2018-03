Unterhaltung

US-Remake mit Nick Nolte: Schweiger verfilmt "Honig im Kopf" neu

Til Schweiger kämpfte lange um eine Hollywood-Karriere - mit dem ein oder anderen Achtungserfolg als Schauspieler. Doch nun gelingt ihm die Rückkehr als Regisseur. Er soll einen seiner deutschen Erfolgsfilme fürs US-Publikum neu drehen.

Der deutsche Film "Honig im Kopf" kommt offenbar auch in Hollywood gut an. Die "Bild"-Zeitung berichtet, Til Schweiger habe den Auftrag bekommen, seinen Erfolgshit von 2014 neu zu verfilmen – mit Darstellern aus den USA. Die Hauptrolle, die im Original Dieter Hallervorden übernommen hatte, soll nun an Nick Nolte gehen. An der Seite des 77-Jährigen soll Matt Dillon den Part seines Sohnes übernehmen, jene Rolle, die Til Schweiger selbst verkörperte.

Drehstart ist laut "Bild" am 10. Mai, die Drehorte lägen in Deutschland, Großbritannien und Italien. Der Film ist einer der größten Kassenschlager der deutschen Kinogeschichte überhaupt. 7,14 Millionen Menschen schauten sich vor vier Jahren die Geschichte um den demenzkranken Amadeus an, dessen Sohn ihn in ein Heim stecken will. Dessen Tochter brennt dann aber mit ihrem Großvater nach Venedig durch.

In den USA ist es unüblich, Filme für ein größeres Publikum zu synchronisieren. Daher haben große Hollywoodstudios in den vergangenen Jahren europäische Filme einfach neu aufgelegt. Abgesehen vom Sprachproblem geht es dabei auch darum, zugkräftige Stars mit an Bord zu haben, die das heimische Publikum ins Kino locken.

Beispiele für solche Remakes sind etwa "Vanilla Sky" mit Tom Cruise, der auf das spanische "Öffne die Augen" zurückgeht. Kürzlich wurde auch der französische Erfolgsfilm "Ziemlich beste Freunde" unter dem Titel "The Upside" neu verfilmt – mit Kevin Hart und Bryan Cranston in den Hauptrollen. Ein jüngstes Beispiel aus Deutschland ist die Neuauflage des preisgekrönten Films "Toni Erdmann" mit Jack Nicholson in der Hauptrolle.

Quelle: n-tv.de