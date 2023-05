(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Mordaunt sitzt eigentlich am Kabinettstisch von Premierminister Sunak und leitet den britischen Geheimrat.

Am vergangenen Samstag trägt Penny Mordaunt während der zweistündigen Krönungszeremonie von König Charles das Staatsschwert. Dafür erntet sie im Internet viel Lob für ihre Ausdauer. Nun äußert sich die 50-Jährige erstmals zu ihrem Auftritt.

Die britische Abgeordnete Penny Mordaunt hat sich zu ihrem im Internet gefeierten Auftritt als Schwertträgerin bei der Krönung von König Charles III. geäußert. Sie hatte im Internet viel Lob für ihre Ausdauer und ihr Outfit bei der zweistündigen Zeremonie am vergangenen Samstag geerntet. Die 50-Jährige trug dabei ein blaues Kleid mit passendem Kopfschmuck.

Beinahe während des gesamten Gottesdienstes hielt sie ein Schwert aufrecht vor der Brust. Von manchen konservativen Kommentatoren wurde die Tory-Abgeordnete wegen ihres souveränen Auftritts bereits als nächste Parteichefin gehandelt. Ins Fitness-Studio sei sie schon seit Monaten nicht gegangen, sagte Mordaunt in einem BBC-Podcast. Sie fügte hinzu: "Aber man schaut, dass man in Form ist."

Zudem habe sie vor der Zeremonie Schmerzmittel eingenommen. Geholfen habe auch ihre Ausbildung in der britischen Marine, wo sie gelernt habe, "mit den Zehen zu zappeln", um den Blutkreislauf im Gang zu halten. Mordaunt, die als Beauftragte für Parlamentsfragen am Kabinettstisch von Premierminister Rishi Sunak sitzt und den Geheimrat (Privy Council) leitet, empfahl zudem für die Rolle der Schwertträgerin "ein gutes Frühstück" und "komfortable Schuhe".

Ihr Kleid habe sie mit Stickereien versehen lassen, um Tradition und Moderne zu verbinden. Sie habe sich dabei aber nicht an Prinzessin Leia von Star Wars orientiert, wie im Internet gemutmaßt wurde, betonte sie. Über in sozialen Medien kursierende Scherze und Bildbearbeitungen, bei denen sie statt eines Schwerts scheinbar einen Dönerspieß in den Händen hielt, zeigte sie sich amüsiert.