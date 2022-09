Fünfte Staffel von "The Crown"

Die fünfte "The Crown"-Staffel bildet die letzten Jahre bis zu Dianas Tod ab.

Lange dauert es nicht mehr, bis die fünfte Staffel von "The Crown" erscheint. Nun werden erste Bilder öffentlich, die die Schauspielerin Elizabeth Debicki am Set zeigen. Die 32-Jährige verkörpert in der Netflix-Serie die verstorbene Prinzessin Diana.

Fans aufgepasst: Im November startet die fünfte Staffel der Netflix-Serie "The Crown". Auf neuen Bildern von den Dreharbeiten kann man einen ersten Blick auf Elizabeth Debicki erhaschen, die Lady Diana verkörpert. Die Schnappschüsse zeigen sie in einer Szene, in der sie ihren ältesten Sohn William zur Einschulung im Eton College begleitet. Die Bilder tauchten zum Beispiel auf einem Twitter-Account von Fans der australischen Schauspielerin auf.

Laut diesem Account sind die Bilder bereits im August dieses Jahres entstanden, wurden aber zurückgehalten, bis die Darsteller des etwas älteren William und seiner späteren Frau Kate Middleton verkündet wurden. Ed McVey wird William als jungen Erwachsenen spielen, Newcomerin Meg Bellamy die junge Kate.

Vater und Sohn spielen in "The Crown" mit

Die Kleidung der Prinzessin haben die "Crown"-Macher akkurat nachgestellt. Debicki trägt einen azurblauen Mantel über einem kurzen und engen schwarzen Kleid. Verschiedene Medien wie das "People"-Magazin demonstrierten die Ähnlichkeit, indem sie Bilder der echten Diana von dem Ereignis neben die Set-Fotos stellten.

Auf den neuen Setfotos ist auch der junge William zu sehen. Senan West spielt den damals 13-jährigen Prinzen. West steht auf einem Bild neben seinem Vater Dominic West. Der ist auch in der Serie sein Vater, er verkörpert Prinz Charles.

Die fünfte Staffel von "The Crown" soll im November 2022 bei Netflix erscheinen. Sie soll die Jahre zwischen 1990 und 1997, dem Todesjahr von Lady Di abbilden.