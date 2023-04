Sharon Battiste ist vollkommen überwältigt, Knossi fackelt barfuss das Parkett ab und Anna Ermakova brilliert mit einem "sau schweren Tanz". Unser RTL zeigt, wie abwechslungsreich und befruchtend doch so ein Partnertausch sein kann.

Na, hallöchen! Da hat unser RTL am Freitagabend aber mal ordentlich die Synapsen des Zuschauers aufgewirbelt! Denn Show Nummer 6 trumpft mit einem Novum in der Let's-Dance-Geschichte auf. Auf zum Partnertausch! Und der ist nicht nur für die Tänzer befruchtend, sondern pusht auch die Stimmung noch einmal ordentlich nach oben. Die Karten werden neu gemischt und das - zahlt sich aus! Die Leistungen aller Paare können sich sehen lassen.

Absolutes Highlight des Abends: der sensationelle "Favoritentanz" von Sharon Battiste. Die Schauspielerin, die ihren Christian Polanc an Anna Ermakova ausleiht, tanzt mit Valentin Lusin eine Rumba, die Motsis Herz berührt. Alle drei Juroren erheben sich von ihren Stühlen, das Studio bebt und Sharon bricht nach der Wertung in Tränen aus. 30 Punkte! Tosender Applaus. Da kann man schon mal "überwältigt" sein. Zumal die raren Llambi-Lobe natürlich auch der malträtierten Tanzseele guttun. Der Chefjuror findet klare Worte: "Ich erhebe mich gerne, wenn es hervorragend war. Mehr geht nicht!

Vor allem technisch, so scheint es zumindest, haben die Promis allesamt das Niveau gesteigert. Das sieht man auch bei Philipp Boy. Der ehemalige Kunstturner legt mit Christina Luft eine Samba aufs Parkett – Holla, die Waldfee! Die Jury lobt die tollen Endpositionen.

Über diese müssen wir bei Anna Ermakova schon gar nicht mehr sprechen! Das Model tanzt in dieser Woche "einen sau schweren Tanz" mit einer "Natürlichkeit", als habe sie in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht, als Samba zu tanzen.

Knossi macht Contemporary zum "Knossi-Tanz"

Zu den Stärksten der sechsten Show gehört auch Knossi. Der Komiker tanzt einen Contemporary mit einer solchen Leidenschaft, dass "Ossendorf" Kopf steht und zu "Knossendorf" wird. Dabei gibt er im Training zu, im Grunde ständig Angst vor den Bewegungen zu haben. Möglicherweise könnten diesen ja immer unfreiwillig komisch aussehen? Nichts da! Der Entertainer hat "richtig reingehaun" und präsentiert seinen bis dato besten Tanz.

Knossi lässt einfach los, geht über das Technische hinweg und legt sein Herz und sein Gefühl direkt auf die Tanzfläche. Etwas, was Llambi bei Timon Krause vermisst. Bei dem Mentalisten, der mit Isabel Edvardsson tanzt, sieht "immer alles so nach Arbeit aus". Und das ist es natürlich auch! Aber der Chef-Juror wünscht sich, Timon könnte genauso loslassen wie Knossi.

Diese Partnertausch-Woche ist in der Tat eine, in der es überhaupt nicht viel zu mäkeln gibt. Julia Beautx ist auch an der Seite von Vadium Garbuzov eine "tolle Schülerin" und zeigt einen "emotionalen und sehr sexy Wiener Walzer in hoher Qualität". Die Jury lobt sie für ihre Angriffslust und zieht den Hut. Kein Wunder, dass ihr eigentlicher Partner Zsolt vor Stolz fast platzt.

Und was war sonst so los?

Chryssanthi Kavazi muss noch lernen, ihren Partner "richtig zu benutzen". Nicht so zaghaft, mahnt die Jury! "Dafür wird der Typ bezahlt! Nimm ihn dir, den "süßen Boy"! Jorge lobt die Schauspielerin für ihre Natürlichkeit und sowieso: Zsolt Sándor Cseke ist ja nun wirklich der Rumba-Meister vor dem Herrn!

Auch Mimi Kraus tanzt voller Leidenschaft. Und obschon sein Paso Doble an der Seite von "Ekat" sehr intensiv und leidenschaftlich ist, ist Llambi nicht ganz so von den Socken. "Ich fand es nicht schlecht, aber auch nicht mega."

In dieser Woche fliegt niemand raus. Ganz zum Glück von Ali Güngörmüs. Der Sternekoch hätte sonst, trotz seiner 19 Punkte für einen soliden Wiener Walzer, die Let's-Dance-Familie verlassen müssen. Nächste Woche: Osterpause! Unser RTL hat aber garantiert einen schwungvollen Ausgleich auf Halde.