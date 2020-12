Sportkommentator Jörg Dahlmann würde gerne mit Sophia Thomalla kuscheln und lässt das die Zuschauer wissen. Als der Shitstorm über ihn hereinbricht, ist er überrascht: Sexismus liege ihm völlig fern.

Ein Altherren-humoriger Spruch über Sophia Thomalla hat Fernsehkommentator Jörg Dahlmann Ärger eingehandelt. Als der 61-Jährige am Dienstagabend das DFB-Pokalspiel zwischen Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und dem Zweitligisten SC Paderborn (2:3) beim Sender Sky kommentierte, ging er auch über das unglückliche Pflichtspieldebüt von Loris Karius beim Hauptstadtklub ein. Der war Ende September nach Berlin gewechselt, dort aber noch nicht zum Einsatz gekommen, was Dahlmann zu der Bemerkung verleitete: "Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen."

Ein Sportmoderator, der während eines Fußballspiels über Liebesnächte mit fremden Frauen fabuliert - das kam bei Teilen des Publikums nicht besonders gut an, der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Dahlmann zeigte sich überrascht, dass man seine sexistische Bemerkung als ebensolche verstehen könnte: "Einige werfen mir Sexismus vor. Nein, das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt)", schrieb er auf Instagram. Sexismus liege ihm ebenso fern wie Rassismus oder Ähnliches. "Es war ein flapsiger Spruch, der eben offensichtlich für viele daneben ging. Es steckte in keiner Weise eine böse Absicht dahinter."

Der Sender Sky twitterte: "Wir haben die Angelegenheit intern mit Jörg Dahlmann besprochen. Er hat selbst erkannt, dass sein Spruch unangemessen war und entschuldigt sich dafür." Dahlmann habe die Angelegenheit mit den Verantwortlichen von Union geklärt.

Und Sophia Thomalla? Die 31-Jährige selbst habe von der Sache gar nichts mitbekommen, sagte sie der "Bild"-Zeitung: "Alle wollen zu Weihnachten wohl ein bisschen Liebe....auch der Jörg. Aber Leute - hier geht es um Fußball, nicht um so ne Kinderkacke. Das war so ein krasses Spiel. Union war so nah dran. Das hat mich weitaus mehr geärgert!"