Rund 60 Mal lässt Mirja Boes in "Grill den Henssler" ihren Gaumen entscheiden. Doch am vergangenen Sonntag verabschiedet sich die Komikerin aus der Koch-Show. Ihre Nachfolgerin ist allerdings bereits gefunden: Moderatorin Jana Ina Zarrella rückt für sie in die Jury nach.

Dieser Job ist nicht lange vakant geblieben: Jana Ina Zarrella wird Mirja Boes als Jurorin in der Vox-Show "Grill den Henssler" ersetzen (auch auf RTL+ abrufbar). Die 45-jährige Moderatorin nimmt hierfür neben den alteingesessenen Feinschmeckern Reiner Calmund und Christian Rach Platz.

Wann Zarrella ihren Einstand geben und erstmals die Gerichte von Steffen Henssler und seinen prominenten Gegnerinnen und Gegnern bewerten wird, steht ebenfalls bereits fest. Die Zuschauer könnten sich im Herbst auf fünf neue Folgen von "Grill den Henssler" freuen, teilte Vox mit. Moderiert wird die Kochshow dann wie gewohnt von Laura Wontorra.

"Ich liebe diese Sendung"

"Ich freue mich unglaublich auf die Jury-Tätigkeit bei 'Grill den Henssler' - auf Steffen Henssler, meine Jury-Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte", sagt Zarrella zu ihrem neuen Job. "Ich durfte selber schon drei Mal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend, nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen."

Hat den Kochlöffel abgegeben: Mirja Boes. (Foto: RTL / Frank W. Hempel)

Die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella, der gerade erst mit "Per sempre" Platz eins der deutschen Albumcharts erobert hat, bringt viel Kocherfahrung und eine Leidenschaft für gutes Essen mit. Gemeinsam mit Spitzenkoch Johann Lafer hat sie im Kochbuch "Casa Zarrella" ihre Lieblingsrezepte gesammelt.

150.000 Kalorien

Am vergangenen Sonntag hatte Mirja Boes ihren Abschied aus der Jury bei "Grill den Henssler" gefeiert. Seit 2019 hatte die mittlerweile 50-Jährige in rund 60 Sendungen ihren Gaumen über die Gerichte von Henssler und seinen Gästen entscheiden lassen. Die Sendung zu verlassen, fiel ihr nicht leicht. Vor laufenden Kameras kämpfte sie sogar mit den Tränen.

"Das ist meine 60. Sendung, ich habe 80.000 Kalorien zu mir genommen, wenn man den Eierlikör, den wir Backstage verzehren, dazurechnet, sind es sogar 150.000 Kalorien. Also ich muss mich von einer Sache trennen - und vom Eierlikör geht es nicht", kommentierte die Komikerin scherzhaft ihren Abgang. Doch als wahrer Grund gilt, dass sie sich künftig wieder stärker ihrem Live-Programm widmen will, das wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste. "Ich muss jetzt wieder raus auf die Bühne", so Boes.