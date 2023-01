Das Älterwerden in der Öffentlichkeit ist nichts für Weicheier. Schauspielerin Simone Thomalla kann ein Lied davon singen. Gerade das HD-Fernsehen zeige sie "wie unter der Lupe", klagt die 57-Jährige. Wer dann zu gut aussehe, setze sich schnell dem Vorwurf aus, nachgeholfen zu haben.

Schauspielerin Simone Thomalla ist keine Freundin von HD-Fernsehen. Das habe ein Frauenfeind erfunden, sagte die 57-Jährige einst in einem Interview. "Ich wäre im falschen Beruf, wenn ich nicht eitel wäre, und ich glaube, jeder Mensch ist eitel", gestand Thomalla in einem Interview mit GALA. Wenn man dann durch HD vor dem Bildschirm noch mehr sehe als in Natur, dann sei das einfach gemein: "Ist doch wie, als wenn ich vor dir mit einer Lupe stehe."

Im Fernseh-Business könne man sich zudem selbst beim Älterwerden zusehen, und das sei gar nicht so leicht. "Du kannst es nicht jedem recht machen: Siehst du zu gut aus, hast du was gemacht. Siehst du scheiße aus, siehst du scheiße aus", erklärte die Mutter von Moderatorin Sophia Thomalla.

Dennoch gibt es laut Simone Thomalla gewisse Dinge, die sich im Alter auch vereinfachen. "Man wird lässiger, man kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Mich haut nicht mehr so viel aus der Kurve, das ist sehr angenehm", sagte die Schauspielerin. Das Wichtigste sei, "dass wir gesund sind, also wollen wir nicht klagen".

Nicht nur gesundheitlich, auch beruflich gibt es für die Ex-Partnerin von Rudi Assauer keinen Grund zur Klage. Aktuell ist Simone Thomalla in der erfolgreichen ZDF-Filmreihe "Frühling" in der Hauptrolle der Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen, die Familien in Notsituationen unterstützt. Zuvor war sie von 2008 bis 2015 als "Tatort"-Ermittlerin für die Leipziger Ausgabe der Krimi-Filmreihe zu sehen.