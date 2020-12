Vor 15 Jahren trennen sich Jude Law und Sienna Miller, nachdem der damals 32-Jährige seine Verlobte mit der Nanny seiner Kinder betrogen hatte. Für Miller eine der schmerzvollsten Erfahrungen ihres Lebens. Jetzt spricht sie zum ersten Mal darüber, wie schlecht es ihr nach dieser öffentlichen Demütigung wirklich ging.

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt der Volksmund. Und das stimmt womöglich sogar, doch dauert es unterschiedlich lange, oft abhängig von der Tiefe der Verletzung. Das weiß auch Sienna Miller, seit sie vor 15 Jahren erfuhr, dass ihr damaliger Verlobter Jude Law sie mit der Nanny seiner Kinder betrog. Es folgte die Trennung. Im Interview mit "The Daily Beast" erklärt die heute 38-Jährige zum ersten Mal, wie schlecht es ihr danach ging.

"Es gibt ganze sechs Wochen, an die ich mich nicht erinnere. Leute sagen, dass wir Dinner zusammen hatten, und ich erinnere mich nicht daran. Ich stand wegen allem tief unter Schock", berichtet sie. Die Zeit war traumatisch für die damals erst 23-Jährige. "Es war einer der herausforderndsten Momente überhaupt. Denn wenn dein Herzschmerz so öffentlich ist, ist es einfach die letzte Sache, die du tun willst, aufzustehen und jede Nacht vor 800 Leuten zu performen", so die Schauspielerin weiter. "Es war wirklich hart. Und es war gleichzeitig der Höhepunkt des Paparazzi-Wahnsinns, und in London herrschte eine Epidemie des schlechten Benehmens. Sie wussten, wo ich jede Nacht war." Rückblickend sei sie noch immer überrascht, diese schwere Zeit überstanden zu haben.

Sechs Kinder von vier Frauen

Sie verliebten sich am Set von "Alfie". (Foto: imago/Prod.DB)

Sienna Miller und ihr heute 47-jähriger Kollege Jude Law lernten sich 2003 am Set zum Michael-Caine-Klassiker "Alfie" kennen. Nach einem Jahr Beziehung folgte die Verlobung, doch schon 2005 flog Laws Affäre zu der Nanny auf. 2009 kamen Miller und Law dann aber noch einmal zusammen, doch zwei Jahre später war endgültig Schluss. Bis heute sind die zwei noch lose befreundet, stehen aber nicht in besonders engem Kontakt, wie Miller schon vor einigen Jahren einmal verriet.

Vor Miller war Jude Law bereits mit Sadie Frost verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Das Paar ließ sich 2003 scheiden. Weitere Kinder hat er mit Samantha Burke, die 2009 eine Tochter zur Welt brachte, und mit der Sängerin Catherine Harding, die 2015 ebenfalls ein Mädchen von ihm bekam. Seit 2019 ist Law mit Phillipa Coan verheiratet. Die zwei wurden in diesem Jahr gemeinsam Eltern.