Die Corona-Infektion von Silvio Heinevetter wirbelt nicht nur seinen Handballverein MT Melsungen durcheinander. Auch privat hat die Erkrankung des Torhüters Konsequenzen. So fällt das gemeinsame Weihnachtsfest mit seiner Lebensgefährtin Simone Thomalla in diesem Jahr aus.

Handballtorwart Silvio Heinevetter befindet sich in häuslicher Isolation. Der Lebensgefährte von Simone Thomalla wurde positiv auf Corona getestet. Auch die Schauspielerin ist von dem Befund betroffen. Denn wie auch immer ihr Weihnachten geplant war - nun wird es in jedem Fall von der Pandemie und ihren Folgen überschattet. "Ich wünsche euch trotz allem 'Schöne Weihnachten'. Bei mir bleibt es still ... es ist, wie es ist !!! Passt auf euch auf und bleibt gesund", schreibt die 55-Jährige auf Instagram.

Das klingt vernünftig und tapfer, doch die Hashtags im Post aus Berlin zeigen, wie es ihr auch geht: "Bin bei dir" und "traurig", richtet sie sich direkt an den Handball-Star, dessen Corona-Test wie der zwei seiner MT-Melsungen-Kollegen am Montag positiv ausgefallen war. Alle drei sind in häuslicher Quarantäne.

Einzig die beiden Fotos, mit denen Thomalla ihren Post illustriert, versprühen weihnachtliche Vorfreude. Sie steht inmitten einer prachtvoll dekorierten alpenländischen Idylle und lächelt dick eingepackt gen Himmel und in die Kamera.

Silvio Heinevetter hatte erst vor drei Wochen eine häusliche Quarantäne in Kassel - rund 20 Kilometer von Melsungen entfernt - beendet. "Endlich letzter Tag in Quarantäne. Das muss gefeiert werden!", schrieb er damals auf Instagram. Er nahm die verordnete Auszeit allerdings mit Humor. Das scheint auch diesmal so zu sein: In seinem neuesten Post trinkt der 36-Jährige "Eggnog", einen Eierlikör, weil's "helfen soll".

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter sind seit 2009 ein Paar. Zuvor war die unter anderem als ehemalige "Tatort"-Kommissarin bekannte Schauspielerin knapp zehn Jahre mit dem inzwischen verstorbenen Fußball-Manager Rudi Assauer liiert. Ihre 1989 geborene Tochter Sophia stammt indes aus einer früheren Ehe mit dem Schauspielkollegen André Vetters.

Heinevetter wechselte 2020 von Füchse Berlin zur MT Melsungen. Seit 2006 spielt der Torhüter zudem in der deutschen Handball-Nationalmannschaft.