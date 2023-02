Nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde, kämpft Sonya Kraus unter anderem mit einer Chemotherapie gegen die Erkrankung an. Zu den Folgen gehört auch, dass ihr die Haare ausfallen. Jetzt zeigt sie sich mit einer neuen Frisur.

Sonya Kraus hat sich nach ihrer überstandenen Chemotherapie für einen radikalen Schritt entschieden. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die "Glücksrad"-Moderatorin ein Video eines Friseurbesuchs, während dem sie ihre legendäre blonde Mähne kürzen ließ.

Ihren über 150.000 Followerinnen und Followern zeigt die 49-Jährige in dem Clip zunächst ihre nach der Behandlung dünner gewordenen Haare mit den Worten: "So kann ich nicht rumlaufen." Dann wird die Schere angesetzt. "Bin mir selbst noch ganz fremd. Sieht so elegant aus", schreibt Kraus im Begleittext ihres Posts über das Ergebnis.

In den Kommentaren erhält die Moderatorin überwältigenden Zuspruch. Zu Wort meldeten sich neben Followerinnen, Followern und Fans auch einige Promis. So kommt etwa Kollegin Ruth Moschner zu dem Urteil: "Sehr schön." Moderatorin Jana Ina Zarrella wiederum schreibt schlicht: "Mega." Mit den Worten "Fremde Frau ... Danke für die lieben Kommentare" bedankte sich Kraus in einem weiteren Post für den Zuspruch.

Kraus hatte ihre Brustkrebserkrankung Anfang vergangenen Jahres öffentlich gemacht und offen über ihre Mastektomie und Chemotherapie gesprochen. Auch die Auswirkungen der Behandlung wie den Haarausfall thematisierte Kraus wiederholt auf Instagram.

Kraus ließ sich von der Erkrankung jedoch niemals unterkriegen und strahlte stets Optimismus aus. Auch beruflich startet sie seit Kurzem wieder durch. So präsentiert sie seit dem 26. Januar gemeinsam mit Thomas Hermanns eine Neuauflage des Spielshow-Klassikers "Glücksrad" bei RTLzwei.

Bedenken, wieder ins TV-Studio zurückzukehren, habe sie nicht gehabt, sagte Kraus vor Kurzem in einem Interview. "Ich habe während meiner härtesten Chemotherapie gearbeitet und gedreht. Für mich war das Teil meiner Therapie", plauderte die Moderatorin aus.