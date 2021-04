Das sind einige der Stars, die als Moderatoren bei der 93. Oscar-Verleihung auftreten werden: Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin und Rita Moreno. In der Reihe darunter: Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renee Zellweger und Zendaya (klicken für Gesamtansicht).

Am 25. April werden die Oscars verliehen - die Show soll diesmal selbst im Stil eines Films ablaufen. Bei der Trophäenvergabe werden so viele große Namen auflaufen, dass es blendend wird, heißt es. Viele Oscar-Preisträger sind dabei - und sehr viele andere Stars.

Knapp zwei Wochen vor der Oscar-Gala hat die Film-Akademie in Los Angeles eine "Starbesetzung" für die Trophäenshow bekannt gegeben. Unter anderem sollen die Oscar-Preisträger Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt und Laura Dern bei der Vergabe der 93. Academy Awards mitwirken, teilten die Show-Produzenten, darunter "Traffic"-Regisseur Steven Soderbergh, am Montag mit. Alle vier waren im vorigen Jahr Oscar-Sieger.

Als weitere Stars wurden Halle Berry, Reese Witherspoon, Angela Bassett, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Zendaya und "Parasite"-Regisseur Bong Joon Ho genannt.

"So viel elektrische Energie"

Für die Preis-Gala im Stil eines Films hätten sie eine wahre Starbesetzung gewinnen können, hieß es in der Mitteilung. "Hier ist so viel elektrische Energie, dass Sonnenbrillen nötig sein könnten", witzelten die Produzenten. Die Show soll im Stil eines Films inszeniert werden. "Welche Stars würden Sie vor die Kamera holen?", heißt es in einem Werbevideo der Akademie, bevor die Namen der 15 Filmschaffenden aufgezählt werden. Weitere Talente sollen folgen, hieß es.

Über Jahrzehnte hinweg standen Oscar-Gastgeber im Rampenlicht. Mit Gags führten gewöhnlich Moderatoren, Komiker oder Schauspieler wie Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, John Stewart oder Billy Crystal live durch die Show. Doch in den vergangenen beiden Jahren fehlte der "Host", stattdessen wechselten sich Dutzende Prominente als Präsentatoren auf der Bühne ab. Unter anderem halfen sie dabei, die Trophäen zu verteilen.

Die Show am 25. April soll mit den diesjährigen Oscar-Kandidaten vor Ort ablaufen. In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte vorgesehen, von denen die Preisanwärter zugeschaltet werden können.