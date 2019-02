"Get The Party Started"!

Familienbild auf dem "Walk of Fame": Ganz Familienmensch nimmt Sängerin Pink ihren goldenen Stern auf dem berühmtesten Trottoir der Welt entgegen - und verzückt damit nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Laudatorin.

US-Sängerin Pink hat mit Ehemann Carey Hart, Tochter Willow Sage und Söhnchen Jameson Moon auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette für Fans und Fotografen posiert. Zu der Ehrung der dreifachen Grammy-Preisträgerin auf der berühmten Flaniermeile im Herzen von Hollywood waren zahlreiche Schaulustige gekommen.

Ein Stern, der Pinks Namen trägt ... (Foto: REUTERS)

Es sei völlig "surreal", diese Auszeichnung zu erhalten, sagte Pink. Vor 23 Jahren habe sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben, aber nie an eine derartige Karriere geglaubt. Talkshow-Ikone Ellen DeGeneres witzelte in ihrer Gastrede, Pink sei scheu, faul, still und ängstlich - um damit genau das Gegenteil auszudrücken.

Die 39 Jahre alte Pop-Rock-Sängerin, die 2017 ihr siebtes Studioalbum "Beautiful Trauma" auf den Markt brachte, geht im März wieder auf Tournee. Die weltweite Konzertreise bringt Pink in diesem Sommer auch nach Deutschland. Dabei macht sie ab Juli unter anderem im Köln, Hamburg, Berlin und München Halt. Die Sängerin wurde mit Hits wie "Get The Party Started", "Just Like A Pill" oder "Family Portrait" bekannt.