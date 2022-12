Während der Winter mit großen Schritten naht und Europa friert, um Energie zu sparen, flüchtet Sylvie Meis einfach mal in wärmere Gefilde. Täglich übermittelt sie derzeit Grüße aus dem schönen Miami - und nimmt ihre Fans dabei auch mit an den Pool.

Wir gehen mal davon aus, dass Sylvie Meis in Miami auch einen Fernseher hat und von hier aus den Einzug der niederländischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgt hat. In ihren aktuellen Instagram-Posts lässt die Ex-Frau von Ex-Kicker Rafael van der Vaart die WM allerdings links liegen. Stattdessen dreht sich alles um Sommer, Sonnenschein und die regelmäßige Abkühlung bei Temperaturen, die derzeit in Florida tagsüber um die 27 Grad liegen.

Wie es aussieht, wenn sich Meis zum Planschen aufmacht, demonstriert sie etwa in einer ihrer jüngsten Botschaften an ihre rund 1,4 Millionen Followerinnen und Follower bei dem sozialen Netzwerk. "Ankleide für einen Tag am Pool", hat Meis zu einem kurzen Clip vermerkt, mit dem sie ihren Fans ein schönes Wochenende wünschte. Zu sehen ist dabei im Zeitraffer, wie sie sich erst im Bikini präsentiert, dann ein kurzes Kleid überstreift und sich schließlich Sonnenbrille, Schlappen und Handtaschen schnappt.

Ihren ersten Post aus Miami hatte Meis vor einer Woche gesendet. Ebenfalls mit einem Bikini-Bild wünschte sie aus der Ferne einen frohen ersten Advent. Seither hat sie mit diversen Schnappschüssen oder Clips vom Strand oder Pool nachgelegt.

Doch auch ihre Abendgestaltung dokumentiert sie fleißig. Unter anderem zeigt sie sich in einem schwarzen Abendkleid unter der Überschrift "Miami Nights".

Allerdings ist Meis nicht nur zum Vergnügen nach Miami gereist. So verriet sie der "Bild"-Zeitung vor einer Woche, dass es auch darum geht, bei ihrem Mann Niclas Castello zu sein. "Die 'Miami Art Basel' ist natürlich jedes Jahr ein absolutes Highlight, und ich freue mich, meinen Mann hier bei seiner Arbeit begleiten zu können", so Meis, die den Künstler vor zwei Jahren geheiratet hat.

Während der Winter das bei heruntergedrehten Heizkörpern schlotternde Europa allmählich fest im Griff hat, ist Meis also mal eben einfach in die Sonne geflüchtet. Spätestens an Weihnachten sollte sie jedoch wieder zurück sein. Schließlich erklärte sie Anfang November im RTL-Gespräch, wie die Festtage bei ihr so ablaufen. Demnach stehen nicht nur Besuche bei Eltern und Schwiegereltern an, sondern auch mit dem Ex van der Vaart, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Dámian hat, wird gefeiert. Patchwork eben. Und vielleicht, aber nur vielleicht, feiern alle zusammen dann ja sogar auch den Gewinn der Weltmeisterschaft.