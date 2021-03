Vor neun Jahren wird Tanja Szewczenko zum ersten Mal Mutter. Lange wünschen sich die Eiskunstläuferin und ihr Mann noch ein weiteres Kind. Nun werden gleich zwei draus, die 43-Jährige erwartet eineiige Zwillinge.

Im Februar 2012 kam das erste Kind von Tanja Szewczenko und Ehemann Norman Jeschke zur Welt. Heute ist Tochter Jona neun Jahre alt, und lange sah es so aus, als bliebe sie ein Einzelkind, trotz des weiterhin bestehenden Kinderwunsches ihrer Eltern. Dann aber klappt es mit einer erneuten Schwangerschaft bei Szewczenko doch noch. Nun erwartet die ehemalige Eiskunstläuferin mit 43 Jahren sogar eineiige Zwillinge.

Das gibt sie jetzt gemeinsam mit ihrer Familie bei Instagram bekannt. "Doppelter Stress, aber auch doppelt so viel Spaß", schreibt die einstige "Alles was zählt"-Darstellerin zu einem Foto, auf dem sie mit Ehemann, Tochter und zwei identischen Babypuppen in blauer Kleidung zu sehen ist. Demnach werden es also Zwillingsjungs. "Wir können es bis heute selbst kaum glauben, dass wir vom Schicksal dieses Geschenk überreicht bekommen haben! Natürlich kamen damit auch doppelte Sorgen und Ängste um die Schwangerschaft, aber davon berichte ich ein anderes Mal", heißt es in dem Text weiter.

Schwangerschaft ein "Wunder"

Allein, dass sie überhaupt noch einmal schwanger geworden ist, war für Szewczenko schon ein "Wunder". Jahrelang hatten sie und ihr Mann vergeblich versucht, ein zweites Kind zu bekommen und die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Im Januar dann die große Überraschung, als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel. "Für mich nach fünf Jahren Kinderwunsch, vielen Rückschlägen und traurigen so wie auch gesundheitlich mehr als ernstzunehmenden Phasen, keine Selbstverständlichkeit", so die zukünftige Dreifachmutter damals in einem Video bei Youtube.

Sie habe sich damals eigentlich schon fast in der Menopause gewähnt, erklärte sie weiter. Erste Schwangerschaftsanzeichen deutete sie im September 2020 deswegen auch zunächst falsch und war sich sicher, dass Bauchkrämpfe und Augenringe wie immer den Beginn ihrer Monatsblutung anzeigten.