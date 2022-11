Mit 18 Jahren gründet Keith Levene "The Clash". Als die Band über die Grenzen Londons hinaus bekannt wird, ist Levene aber schon nicht mehr dabei, sondern schon mit seinem nächsten Projekt befasst. Jetzt ist der Musiker gestorben.

Der Mitgründer der legendären britischen Punk-Band The Clash, Keith Levene, ist einem nach Bericht der Zeitung "Guardian" tot. Der Gitarrist, der später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd formte, sei am Freitag im Alter von 65 Jahren "friedlich, ruhig, behaglich und ruhig" gestorben, sagte seine Partnerin Kate Ransford dem Blatt am Samstagabend. Sie war demnach gemeinsam mit Levenes Schwester und deren Mann an seiner Seite. Der Musiker war an Leberkrebs erkrankt.

Andere britische Medien wie die BBC oder die Nachrichtenagentur PA beriefen sich auf eine Mitteilung von Levenes engem Freund Adam Hammond bei Twitter. "Es besteht kein Zweifel, dass Keith einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen der Geschichte war", schrieb Hammond.

Levene hatte The Clash ("Should I Stay Or Should I Go?") 1976 im Alter von nur 18 Jahren mitgegründet. Er half dabei, den späteren Leadsänder Joe Strummer davon zu überzeugen, bei der Band einzusteigen. Levene verließ aber bald darauf die Band wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung - Strummer sollte später behaupten, er habe wegen seines angeblich exzessiven Drogenkonsums das Interesse verloren, was Levene bestritt. Er trug zwar noch zu einigen Liedern auf der ersten Platte "What's My Name" bei. Als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon nicht mehr dabei. Er versuchte sich später auch als Produzent in anderen Stilrichtungen.