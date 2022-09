Bei "Germany's next Topmodel" landet sie 2019 zwar nur auf dem elften Platz. Dennoch ist Theresia Fischer eines der Topthemen der Show. Und das nicht nur wegen ihres Kuscheltiers, sondern auch, weil sie in der Sendung ihren 28 Jahre älteren Freund symbolisch heiratet. Aber die Ehe ist nun im Eimer.

Theresia Fischer, die 2019 an Heidi Klums TV-Show "Germany's next Topmodel" (GNTM) teilgenommen hatte, und ihr Ehemann Thomas Behrend haben sich getrennt. Das gaben beide in einem gemeinsamen Statement bei Instagram bekannt.

Die Entscheidung sei ihnen "nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren" nicht leicht gefallen, erklären die beiden. Dennoch hätten sie sich dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen.

"Wir können verstehen, dass ihr nun unendlich viele Fragen habt", lassen sie ihre Followerinnen und Follower in dem Posting mit Pärchenbild wissen. Die Gründe für die Trennung seien jedoch privat und würden es auch bleiben. "Aus diesem Grund bitten wir euch darum, von etwaigen Nachfragen abzusehen."

"Jedes Ende ist auch ein Neuanfang"

Unter dem Posting äußerten sich direkt zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zu der Trennungsnachricht. "Oh nein, aber vergiss nie: Jedes Ende ist auch ein Neuanfang für einen ganz neuen Lebensabschnitt", schrieb etwa der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan, der ebenfalls gerade erst die Trennung von seinem Partner Rafi Rachek hinter sich hat. "Ich hoffe, ihr könnt es beide gut verarbeiten", kommentierte unterdessen die aus "Bauer sucht Frau" bekannte Antonia Hemmer.

Theresia Fischer hatte 2019 bei GNTM unter anderem mit ihrem Kuscheltier, Murmeltier Herbert, polarisiert. Im Finale der Show feierte sie dann eine symbolische Live-Hochzeit mit ihrem 28 Jahre älteren Freund. Die wirkliche Hochzeit wurde kurz darauf groß gefeiert.

Anschließend blieb die mittlerweile 30-Jährige dem Fernsehen treu: Sie nahm zum Beispiel an "Promi Big Brother" und Shows wie "Die Festspiele der Reality Stars" oder "Pokerface - nicht lachen" teil. Erst im Mai war sie im Sat.1-Format "Club der guten Laune" zu sehen.