Shawn Crahan ist Gründungsmitglied und Drummer der Metalband Slipknot. Jetzt ist seine 22-jährige Tochter Gabrielle überraschend gestorben. Das meldet ihr Vater in den sozialen Medien. Auch ihre Geschwister nehmen Abschied.

Die 22 Jahre alte Gabrielle Crahan ist tot. Wie ihr Vater, der Musiker Shawn Crahan, selbst bei Twitter und Instagram mitteilt, ist seine Tochter am vergangenen Samstag überraschend gestorben.

"Mit gebrochenem Herzen und in tiefstem Schmerz muss ich euch darüber informieren, dass meine jüngste Tochter, Gabrille, gestern - am Samstag, dem 18. Mai - gestorben ist. Sie war 22 Jahre alt", schreibt der Schlagzeuger von Slipknot. "Informationen zur Beerdigung folgen. Meine Familie und ich bitten darum, unsere Privatsphäre zu respektieren. Danke."

"Der härteste Tag aller Zeiten"

Über die Umstände, unter denen Gabrielle Crahan ums Leben kam, ist bislang nichts bekannt. Crahan hat mit seiner Ehefrau Chantel noch zwei Söhne namens Gage und Simon sowie eine weitere Tochter namens Alexandria. Auch sie nahmen in den sozialen Medien Abschied von ihrer Schwester. So schrieb Simon bei Instagram: "Heute ist der härteste Tag aller Zeiten. Ich bin verwirrt, ich bin verärgert, und vor allem bin ich sehr traurig. Gabri, ich vermisse dich so sehr und wie kein anderer. Wir waren beste Freunde, uns verband so viel, und jetzt bist du nicht mehr hier."

Alexandria postete ein altes Kinderfoto und texte dazu: "Ich stehe unter Schock und habe keine Ahnung, wie ich die Welle der Emotionen verarbeiten soll, die ich erlebe. Bitte gebt meinen Eltern und meinen Brüdern viel Kraft. Dieser Verlust hinterlässt ein großes Loch, und unser Leben wird niemals mehr dasselbe sein. 22 ist zu jung, um zu sterben."

Shawn Crahan ist Gründungsmitglied der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Slipknot. Alle Musiker treten in der Regel mit Masken auf, Crahans Künstlername ist Clown. Sein Bandkollege, Frontmann Corey Taylor, schrieb bei Twitter: "Mein Herz ist gebrochen für meinen Bruder. Bitte haltet die Crahan-Familie in euren Gedanken und in eurer Liebe. Sie wird vermisst."