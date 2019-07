Im Urlaub mit ihrer Familie kommt die Schauspielerin Lisa Martinek vollkommen unerwartet ums Leben. Medienberichten zufolge soll die 47-Jährige im Wasser das Bewusstsein verloren haben. Die genauen Umstände ihres tragischen Todes liegen noch im Dunkeln.

Die deutschlandweit bekannte Schauspielerin Lisa Martinek ist bei einem privaten Aufenthalt in Italien überraschend gestorben. Über den Tod der 47-Jährigen drangen bislang wenig Informationen an die Öffentlichkeit. Auf Wunsch der Angehörigen gebe es bislang keine ausführliche Stellungnahme, bestätigte ein Anwalt der Familie. Der TV-Star, der unter anderem in "Die Heiland" und "Tatort" zu sehen war, kam ersten Medienberichten zufolge beim Baden ums Leben.

Wie "Bild" berichtet, soll sie im Urlaub mit ihrer Familie einen Bootsausflug unternommen haben. Im Mittelmeer vor Sant'Andrea auf Elba soll Martinek plötzlich im Wasser das Bewusstsein verloren haben. Ihr Mann, der italienische Produzent und Regisseur Giulio Ricciarelli ("Im Labyrinth des Schweigens") habe sie sofort auf das Boot gezogen und Hilfe gerufen.

Die Schauspielerin wurde demnach mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Doch auch dort blieben alle Wiederbelebungsversuche vergeblich. Die Ärzte konnte sie nicht retten, die 47-Jährige starb.

Laut "Bild"-Bericht gab es keine bekannten Vorerkrankungen. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Martinek hinterlässt neben ihrem Mann drei kleine Kinder: Die achtjährige Ella, die siebenjährige Carla und den vierjährigen Luca.