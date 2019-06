Schon im zarten Alter von 17 Jahren wusste Tom Kaulitz, was er will. Und er hat es sich geholt.

In einem Interview von 2007 verrät Tom Kaulitz bereits, dass er ein Faible für seine heutige Verlobte Heidi Klum hat. Die dürfte dieses Kompliment ebenso freuen, wie die Neuigkeit, dass sie bald eine DragQueen-Show moderieren darf.

In Teenagerjahren schwärmt der Mensch ja für so manchen Superstar, sei es das Mitglied einer Boyband, eine Schauspielerin, ein Moderator oder ein Topmodel. Nur die wenigsten allerdings kommen zwölf Jahre später dann auch tatsächlich mit ihrem Schwarm zusammen. Einer, dem das geglückt ist, ist Tom Kaulitz.

In einem jetzt unter anderem bei Facebook aufgetauchten Artikel aus einer Ausgabe der "Bravo" von 2007 verriet der damals 17-Jährige nämlich, dass er total auf Heidi Klum stehe. Etwas mehr als eine Dekade später ist er mit der 16 Jahre älteren Model-Mama verlobt. Der Altersunterschied war schon damals für Kaulitz kein Problem. In einem Gespräch mit RTL aus derselben Zeit, bei dem es um die Fans von Tokio Hotel, aber auch um die Liebe ging, sagte er: "Wenn man sich verliebt und wenn die Chemie stimmt (…) dann kann die auch meinetwegen 60 Jahre alt sein, das ist eigentlich ganz egal." Im August werden er und Heidi Klum vor den Traualtar treten. Läuft also bei den beiden.

Heidi Klum soll DragQueen-TV-Show moderieren

Und auch beruflich kann vor allem Klum gerade nicht klagen. Jetzt soll die 46-Jährige eine neue Show bekommen und der US-DragQueen RuPaul in Deutschland Konkurrenz machen. Der hat in seiner Heimat bereits seit 2008 das erfolgreiche Reality-Format "RuPaul's Drag Race", bei dem DragQueens gegeneinander antreten und um die Krone kämpfen. Diese Idee soll nun auch bei uns umgesetzt werden, mit Heidi Klum als federführende Moderatorin. An ihrer Seite sitzen dann Neu-Schwager Bill Kaulitz und ESC-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst.

Wie die Idee, ausgerechnet Heidi Klum statt eine waschechte DragQueen bei einem solchen Format zu installieren, bei den Anhängern der deutschen LGBTQ-Community (der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben und Transgender) ankommt, ist noch nicht bekannt. Klum selbst jedenfalls findet es super: "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben", freut sich die 46-Jährige im Gespräch mit "Bild".

Zehn Drags ziehen für die Show "Queen of Drags" für mehrere Wochen in eine Luxus-Villa. Klum, Kaulitz und Wurst stellen ihnen dann dort diverse Challgenes. Auch Hamburgs Kult-Drag Olivia Jones soll in dem Format eine Rolle spielen.