Bekannt wird Dustin Diamond in den späten 1980er-Jahren als Cast der US-Sitcom "California High School". Jetzt ist er im Alter von nur 44 Jahren an Krebs gestorben. Eine Diagnose, die Diamond erst vor drei Wochen erhielt.

Der US-amerikanische Schauspieler Dustin Diamond, der als Kinderstar im US-Fernsehen bekannt wurde, ist tot. Er starb am Montag mit 44 Jahren an Krebs, wie sein Sprecher mitteilte. Erst vor drei Wochen sei dieser "brutale, unerbittliche und bösartige Krebs" bei Diamond festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung.

Dustin Diamond (Mitte) in "California High School" (Foto: imago images/Everett Collection)

Wie der Sprecher gegenüber der US-Promiseite "TMZ" außerdem erklärte, starb Diamond am Montagmorgen im Beisein seines Vaters. Der TV-Darsteller erlag den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung, die sich im vierten Stadium befunden und bereits im Körper gestreut hatte. Seit vergangener Woche hatte sich Diamonds Zustand dem Bericht nach stark verschlechtert.

"Dustin braucht ein Wunder"

Dan Block, ein Freund von Dustin Diamond, hatte kurz vor dessen Tod gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" geäußert, dass Diamonds Chancen auf Heilung nicht gut stünden: "Wir haben keine zeitlichen Angaben, aber wir wissen, dass Dustin ein Wunder braucht." Die Ärzte hätten ihm zuvor eine Lebenserwartung von rund fünf Monaten eingeräumt, aus denen am Ende nur drei Wochen wurden.

Bekannt wurde Dustin Diamond in den späten 1980er-Jahren durch die US-Sitcom "California High School" (US-Titel: "Saved by the Bell"). In der von 1989 bis 1993 laufenden Komödie um eine Gruppe Schüler wirkten auch die damaligen Nachwuchsschauspieler Elizabeth Berkley und Mario Lopez mit. In mehr als 80 Folgen stellte Diamond den Schüler Samuel 'Screech' Powers dar. Auch in Fortsetzungen, darunter "California Highschool 2" (1993-2000), übernahm er diese Rolle.