Mit Frisur "eingegroovt" Über ihre Haare will Gundula Gause nicht reden

So und nicht anders kennen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer: "heute journal"-Moderatorin Gundula Gause.

In diesen Tagen feiert Gundula Gause ihr 30-jähriges Jubiläum als Moderatorin beim "heute journal". Aus diesem Anlass spricht sie gern über alles - außer über ihre Frisur. Letztlich lässt sie sich aber doch auch ein paar Worte dazu entlocken, weshalb sie ihrem Pagenkopf stets treu geblieben ist.

Angefangen hat sie mit gerade mal 27 Jahren, heute ist sie 57. Wer jetzt richtig gerechnet hat, weiß: Seit sage und schreibe 30 Jahren moderiert Gundula Gause bereits das "heute journal". In der Zeit ist sie jedoch nicht nur dem Format treu geblieben, sondern auch ihrer Frisur. Seit dem 8. Februar 1993 begrüßt die Journalistin die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Markenzeichen: dem blonden Pagenschnitt.

So wird Gause in diversen Interviews zu ihrem Jubiläum natürlich auch auf ihren berühmten Bob angesprochen - obwohl sie Fragen zu ihrer Haartracht eigentlich nicht mehr hören kann. "Sie können mit mir über alles reden, nur nicht über meine Frisur", rutschte es ihr etwa in einem Gespräch mit dem Branchendienst "Teleschau" heraus.

Schließlich geriet die Moderatorin aber doch darüber ins Plaudern. "Ich habe vor ungefähr 30 Jahren erkannt, dass das meine Frisur ist. Und weil ich ein treuer, an Kontinuität interessierter Mensch bin, hatte ich danach keine Lust mehr auf Veränderung", erklärte sie und ergänzte: "Vielleicht steht mir diese Frisur einfach am besten - was daran liegen könnte, dass ich einen langen Hals habe. Ich glaube, ich habe mich mit dieser Frisur einfach 'eingegroovt'."

Privat ist sie "legerer gekleidet"

Auf der Straße werde sie häufiger erkannt und angesprochen, plauderte Gause zudem aus. Kein Wunder, schließlich sehe sie "in echt etwa so aus, wie Sie mich aus dem Fernsehen kennen. Nur dass ich privat sehr viel legerer gekleidet bin. Ich trage Jeans und sportliche Sachen."

Auch folgende Frage wird Gause immer wieder gern gestellt: Stört es sie nicht, seit 30 Jahren als Co-Moderatorin nur die zweite Geige beim "heute journal" zu spielen? Auch das sehe sie entspannt, erklärte sie darauf in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen". Sie identifiziere sich "in hohem Maß mit der Aufgabe der Nachrichtenauswahl, des Schreibens derselben und des Mitgestaltens der Sendung im Team".