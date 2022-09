Ulrich Wickert ist zurück an seinem alten Arbeitsplatz - allerdings nur zu einem einmaligen Besuch. Als Gastmoderator würdigt der 79-Jährige in den "Tagesthemen" Caren Miosga. Die Journalistin präsentiert das ARD-Flaggschiff jetzt länger als er selbst und ist damit dienstälteste Moderatorin.

Ein überraschendes Wiedersehen mit Ulrich Wickert gab es am Dienstagabend in den "Tagesthemen": Der ehemalige Moderator stand noch einmal vor der Kamera, um die Nachricht zu vermelden, dass Caren Miosga nun länger als er selbst das ARD-Nachrichtenmagazin präsentiert.

Bis zu seinem Abschied im Jahr 2006 hatte Wickert 15 Jahre und zwei Monate durch die Sendung geführt. Sein Abschiedsgruß, in dem er stets eine "geruhsame Nacht" wünschte, dürfte vielen Zuschauern noch im Ohr sein. In dieser Woche hat Miosga seinen Rekord gebrochen: Sie ist nun die am längsten amtierende "Tagesthemen"-Moderatorin. Die heute 53-jährige Miosga hatte am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" abgelöst.

Seitdem habe sie stets "kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme" für das Fernsehpublikum das Tagesgeschehen eingeordnet, erklärten ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Miosga moderiert die "Tagesthemen" im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Ihre Kollegin Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren. Miosgas Vertrag wurde gerade erst um drei Jahre bis 2025 verlängert.