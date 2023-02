Derzeit ist Victoria Swarovski jeden Freitag bei "Let's Dance" mit einem Lächeln auf den Lippen zu sehen. Privat muss die Moderatorin jedoch einen schweren Rückschlag verkraften. Nach sechs Ehejahren hat sich die 29-Jährige von ihrem Mann getrennt.

Victoria Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz haben sich getrennt. Nach sechs gemeinsamen Ehejahren der RTL-Moderatorin und des Unternehmers sei diese Entscheidung "im freundschaftlichen Einvernehmen" getroffen worden, bestätigte das Management der 29-Jährigen der Zeitschrift "Bunte". Sie sei bereits aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Zum Wohle der Privatsphäre der beiden werde gebeten, "von weiteren Anfragen abzusehen".

Die österreichische Moderatorin und der 17 Jahre ältere Münchner Immobilienunternehmer gingen 2017 den Bund der Ehe ein. Ein Jahr nach der Traumhochzeit löste Swarovski Sylvie Meis an der Seite von Moderator Daniel Hartwich bei der RTL-Show "Let's Dance" ab, bei der sie 2016 selbst Teilnehmerin und am Ende auch Siegerin war.

Zuvor hatte Swarovski sich bereits als Sängerin versucht. Seit 2010 veröffentlichte sie schon mehrere Singles. Für die deutsche Version des Spielfilms "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" (2010) sang sie den Titelsong "There's A Place For Us". Auch die Schauspielerei ist ihr nicht fremd. 2021 wirkte sie etwa als Gaststar in der ZDF-Filmreihe "Das Traumschiff" mit. Im Disney-Animationsfilm "Sing 2" (2022) übernahm sie außerdem eine Synchronrolle.

Die 29-Jährige ist Teil der Familien-Dynastie Swarovski, die insbesondere mit der Herstellung von Glas-Produkten und Strass zu Reichtum gelangt ist.