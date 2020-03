An Michael Wendler und seiner Laura kommt man schon seit einer Weile nicht vorbei. Neben Social-Media-Überpräsenz, Playboy-Shooting und gleich mehreren TV-Show-Auftritten steht nun der nächste Kracher des Paares an. Die zwei wollen gemeinsam Musik aufnehmen.

Michael Wendler und Laura Müller sind inzwischen nicht mehr nur das streitbarste Paar in der deutschen Medienlandschaft, sondern auch das mit der größten Präsenz. Erst kürzlich zog sich Müller für den Playboy aus, aktuell fegt die 19-Jährige bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" über das Parkett. Der Wendler lieferte sich nach einem ausgeuferten Social-Media-Streit zudem einen Kampf vor den RTL-Kameras mit Kontrahent Oliver Pocher. Nun haben der 47-jährige Popschlagerbarde und Freundin auch schon den nächsten Coup in petto.

Michael Wendler (2.v.r.), sein Manager Markus Krampe (r.) und die Universal-Verantwortlichen freuen sich über den Deal. (Foto: Universal Music / Electrola)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll das Promi-Pärchen bald gemeinsam ins Tonstudio gehen, um nicht nur einen, sondern gleich zwei Duette aufzunehmen. Noch stehen zwar nicht mal die Titel der Songs fest, aber einen Plattendeal mit dem Majorlabel Universal Music gibt es bereits. Die Stücke sollen dann auf dem für den Sommer geplanten neuen Album vom Wendler erscheinen, heißt es weiter.

Alles für Schatz und Schatzi

"Das ist eine gewagte Idee, aber dennoch typisch Wendler! Laura hat viele Qualitäten und ich bin wahnsinnig stolz, dass mein Schatz mit mir zusammen ihr erstes Duett singt", zitiert "Bild" den Sänger, der von sich selbst gern in der dritten Person spricht. Und seine Liebste meint: "Ich strebe keine Solo-Gesangskarriere an, aber wenn mein Schatzi mich bittet, dann unterstütze ich ihn mit all meiner Kraft." Gerade für sie dürfte das Ganze eine aufregende Angelegenheit sein, schließlich war sie ein echtes Wendler-Fangirl, bevor sie seine Freundin wurde.

Auch Musikmanager und Ex-DSDS-Juror Thomas M. Stein hat die "Bild"-Zeitung nach seiner Meinung gefragt. "Musikalisch müssen wir das nicht groß bewerten, glaube ich. Aber die beiden sind eine Marketing-Maschine, die einfach funktioniert", so die Einschätzung des Musikbusiness-Profis.

Für Wendler und Müller ist es natürlich nicht die erste Zusammenarbeit, denn eigentlich hat der Sänger bei allem die Finger im Spiel, was seine Freundin gerade so beruflich unternimmt. Unter anderem spielt die ehemalige Schülerin schon mal in den Videoclips zu seinen Songs mit und zeigt sich da von ihrer sexy Seite. Dass Wendlers bereits 2017 erschienener Hit "Egal" gerade aber noch mal neu auflebt, hat er dann doch nicht seiner Freundin, sondern Oliver Pocher zu verdanken, der das Stück mit seiner Parodie zum viralen Hit machte.