Wolle mer ihn reinlasse? Aber natürlich! Und so ist Oliver Pochers gemeinsamer Sohn mit Amira Aly just zum Karnevalsstart zur Welt gekommen. Darüber freuen sich nicht nur die Eltern, sondern auch so manche prominente Gratulanten.

Comedian Oliver Pocher ist zum vierten Mal Vater geworden. Seine Frau Amira Aly - für sie ist es das erste Kind - brachte am 11.11. pünktlich zum Start der Karnevalssaison das gemeinsame Baby zur Welt.

Auch zahlreiche Promis nutzten die Gelegenheit und gratulierten Pocher. Allen voran Komiker-Kollege Otto Waalkes, der sogar einen seiner berühmten Ottifanten für den neuen Erdenbürger zeichnete. "Der neue Pocher ist da", überschrieb Waalkes einen Baby-Ottifanten, den Pocher postwendend auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Glückwünsche von Lilly Becker

"Das hätte ich mir nie erträumt, dass das Idol meiner Kindheit mal zur Geburt meines Sohnes was malt", schreibt Pocher merklich stolz über das Geschenk, "dafür liebe ich einfach Otto". Unter dem eigentlichen Geburtspost hinterließen darüber hinaus zahlreiche weitere Promis ihre Glückwünsche, darunter Xavier Naidoo, Frank Rosin, Susan Sideropoulos, Nazan Eckes, Ruth Moschner oder auch die "Let's Dance"-Juroren Jorge Gonzalez und Joachim Llambi.

Auch Lilly Becker ließ es sich nicht nehmen, ein paar Herz-Emojis und "Congratulations" für die frischgebackenen Eltern zu hinterlassen. Vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb in Richtung ihres Ex-Mannes? Schließlich sind Oliver Pocher und Boris Becker nicht gerade die besten Freunde.

Jorge Pocher?

Llambi und Gonzalez hatten gleich einen Vorschlag für den bislang noch unbekannten Vornamen des neuesten Pocher-Sprosses parat. "Er wird bestimmt Willy heißen", orakelte Llambi. Gonzalez hingegen hatte eine andere Idee: "Der Jorge Pocher ist da."

Auch auf Amira Alys Instagram-Seite gratulierten viele Promis den frischgebackenen Eltern, unter anderem erneut Lilly Becker, die ein plakatives "Welcome to Motherhood" ("Willkommen in der Mutterschaft") in den Kommentaren hinterließ. Auch Nadine Angerer, Sarah Knappik, Evelyn Burdecki oder Rebecca Mir posteten ihre Glückwünsche direkt unter den Post der Neu-Mama aus dem Kreißsaal.