So soll sie aussehen: Die große Bühne des Eurovision Song Contest 2023 in der Liverpool Arena (Grafik).

Neun Bewerber drängen auf die Bühne, um für Deutschland zum Eurovision Song Contest zu fliegen. Wer hat die besten Chancen auf den Sieg beim Vorentscheid? Das Online-Voting beginnt am 24. Februar, die Entscheidung fällt am 3. März. Alle Namen, alle Songs im Überblick.

Der Eurovision Song Contest (ESC) ist das mit Abstand größte und reichweitenstärkste Popmusik-Show-Spektakel der Welt: Bei der diesjährigen Austragung am 13. Mai in Liverpool treten Kandidaten aus 37 Ländern an, darunter auch der Vorjahresgewinner Ukraine mit einem neuen Beitrag.

Deutschland ist als großes Publikumsland nach den ESC-Regeln automatisch qualifiziert. Welchen Beitrag die Deutschen ins ESC-Finale entsenden, entscheidet sich jedoch erst in der Vorauswahl am 3. März. Sieben Solo-Künstler und zwei Bands treten beim deutschen ESC-Vorentscheid unter dem Motto "Unser Lied für Liverpool" gegeneinander an, um die Gunst der Zuschauer zu gewinnen.

Hier die Namen und Titel der neun Bewerber in der Übersicht:

Im Rennen um das deutsche ESC-Ticket sind Frida Gold, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, Trong, Will Church und Patty Gurdy. Die Abstimmung beim ESC-Vorentscheid folgt eigenen Regeln: Nach Liverpool darf fahren, wer die meisten Punkte auf sich vereinen kann. Die Abstimmung läuft nach einem mehrstufigen Verfahren: Die eine Hälfte der Punkte vergibt eine Jury während der Show. Die andere Hälfte setzt sich zu gleichen Teilen aus den Stimmen der ESC-Fans im Netz und der Stimmen der ESC-Zuschauer zusammen, die sich am Abend via Telefon oder per SMS einwählen.

Online können Fans ihre Stimme bereits ab Freitag, 24. Februar, Punkt 6.00 Uhr für ihren Favoriten abgeben. Die Stimmabgabe im Internet ist auch am Tag des Vorentscheids noch möglich und endet erst kurz vor Beginn der Show am 3. März um 22.00 Uhr.

"Wer mitmacht, hat eine Stimme und kann sie entsprechend für einen Kandidaten, eine Kandidatin oder Band abgeben", teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. Die Online-Stimmen fließen mit den Stimmen aus dem Zuschauer-Voting und dem Jury-Ergebnis in die Auswahlentscheidung ein.

Ausgetragen wird der Eurovision Song Contest 2023 dann am 13. Mai im englischen Liverpool. Eigentlich war die ukrainische Hauptstadt Kiew (Kyjiw) als nächster Veranstaltungsort vorgesehen. Schließlich hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra beim Songcontest 2022 im vergangenen Jahr in Turin mit dem Titel "Stefanie" klar gewonnen. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine mussten die Veranstalter jedoch einen Ausweichort finden. Großbritannien sprang als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein. Russland ist seit dem Einmarsch russischer Truppen vom ESC ausgeschlossen.