Es begann mit einem mutmaßlichen Seitensprung am anderen Ende der Welt. Es folgten eine Scheidungsankündigung via Instagram, ein Notarzteinsatz in Worms, mögliche Beweisfotos, Trauer und Wut. Das mit zahlreichen Wendungen gespickte Liebesdrama um Iris und Peter Klein wird angesichts des extrovertierten Umgangs der Betroffenen vor aller Augen ausgetragen. Seit nunmehr zwei Wochen führt kaum ein Weg vorbei am Klein-Katzenberger-Clan aus Ludwigshafen am Rhein, bei dem das Private gleichsam öffentlich ist. Nachfolgend ein Familienporträt zum Mitreden und Verstehen.

Iris Klein - die Betrogene?

Nicht selten rührt das öffentliche Interesse an einer Person daher, Tochter oder Sohn von jemandem zu sein. Bei Iris Klein ist es andersherum, sie ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Dieser familiäre Bund ermöglicht der 55-Jährigen seit den 2010er-Jahren eine verlässliche Präsenz im deutschen Reality-TV. Ob "Big Brother", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Shopping Queen" - es gibt kaum ein Format, in dem die Pfälzerin noch nicht mitgewirkt hat. Daneben startete sie immer wieder gastronomische Gehversuche. Im heimatlichen Ludwigshafen betrieb sie mehrere Jahre lang ein Restaurant. Mit der Übersiedlung nach Mallorca 2018 verließ sie das Unternehmerglück jedoch. Eine Strandbar musste aufgrund interner Streitereien nach nur drei Tagen schließen, die Beteiligung an einem weiteren Café legte sie stressbedingt bei - alles akribisch von Kamerateams dokumentiert.

Ähnlich turbulent wie Kleins Karriere als Gastronomin verlief auch ihr Privatleben. Mit 17 Jahren und in erster Ehe bekam sie Sohn Tobias Katzenberger, zu dem sie heute ein angespanntes Verhältnis hat. Im Jahr darauf erblickte Daniela Katzenberger das Licht der Welt. Die 1992 geborene Jennifer Frankhauser ist Ergebnis aus Ehe Nummer zwei, mit ihrem vierten Ehemann Peter Klein ist sie seit 17 Jahren verheiratet - noch. Denn während dieser als Dschungelcamp-Begleitung im australischen Luxushotel gastierte, trat die Wahl-Mallorquinerin mit Fremdgehvorwürfen an die Öffentlichkeit: Ihr Mann habe in Australien mit der Schauspielerin Yvonne Woelke angebandelt.

Zunächst wurde sie von vielen als eifersuchtstobende Gattin abgetan. Doch Aufnahmen, die die beiden angeblichen Ehebrecher eng umschlungen am Frankfurter Flughafen zeigen sollen, nährten ihre These. Auf Social-Media gibt Klein seither regelmäßig Statusupdates zu ihrer Gefühlslage. Für Schock sorgte ein kurzzeitiger Klinikaufenthalt vergangene Woche, bei dem ihr offenbar der Magen ausgepumpt wurde. Zuletzt endete ein Ausspracheversuch der Eheleute Klein "ohne Ergebnis".

Peter Klein - der untreue Ehemann?

Peter Klein ist gelernter Maler und Lackierer. Die Eheschließung mit Iris Klein bescherte auch ihm reichlich Sendezeit im Reality-Fernsehen. Auf Mallorca versuchte sich der 63-Jährige zwischenzeitlich als Gastronom und Schlagersänger. In den Katzenberger-Clan konnte sich der Fitness-Fan schnell einfinden. Für Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser avancierte er zur Vaterfigur, seinen Stiefschwiegersohn Lucas Cordalis begleitete er als mentale "Dschungelcamp"-Unterstützung nach Australien. Ein verhängnisvoller Trip, der die Promi-Familie vor eine nie dagewesene Zerreißprobe stellt. Dabei sei alles ganz anders gelaufen als behauptet, beteuert Peter Klein, der die Vorwürfe seit jeher dementiert. Wie genau es gelaufen ist, will Peter Klein "zu gegebener Zeit" erläutern.

Yvonne Woelke - die Affäre?

Karrieresprungbrett der Berlinerin Yvonne Woelke war ihre Wahl zur Miss Germany 1999. Danach folgten zahlreiche Arrangements in Film- und Fernsehproduktionen. Dass die 41-Jährige plötzlich eine Hauptrolle im Ehedrama der Kleins spielt, kann sie nicht nachvollziehen. "Ich werde unschuldig bestraft", sagt Wolke zu RTL. Zwischen ihr und Peter Klein sei nichts Verwerfliches vorgefallen, versichert die Schauspielerin, die seit 2017 mit dem Unternehmer Stephan Knobloch verheiratet ist. Auch diese Ehe leide bereits unter den Geschehnissen, Knobloch sei "am Zweifeln", so Woelke. Im australischen Versace-Hotel befand sich Woelke in ihrer Funktion als Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe. Glaubt man allerdings den Vorwürfen von Iris Klein, halten Noch-Ehemann Peter und Yvonne Wolke schon seit über einem Jahr heimlich Kontakt.

Lucas Cordalis - Wingman wider Willen?

Lucas Cordalis kann einem leidtun. Während der 55-Jährige ahnungslos und abgeschnitten von der Außenwelt im RTL-Dschungel Kakerlaken schlucken musste, waren im fernen Deutschland längst die Eheprobleme seiner Schwiegereltern bestimmendes Gesprächsthema. Nach seinem Ausscheiden im Finale befand er sich schlagartig mittendrin - und verstand die Welt nicht mehr. Denn von den vertrauten Familienbanden, in die sich Cordalis durch seine Beziehung mit Daniela Katzenberger eingefügt hatte, schien nicht mehr viel übrig. Seit 2014 sind die beiden verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter und leben ebenfalls auf Mallorca. Der Sohn des 2019 verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis trat bisweilen selbst als Sänger in Erscheinung, fokussiert sich inzwischen aber hauptsächlich auf Musikproduktion und Fernsehauftritte.

Daniela Katzenberger - die enttäuschte Promi-Tochter

Ehekrisen mögen immer auch Tragödien sein, sind an sich aber noch keine Besonderheit. Eine Erklärung für den Rummel um die Causa Iris und Peter Klein liefert gewissermaßen Daniela Katzenberger, die einen beispiellosen Aufstieg in der Realitywelt hinlegte und ihre Familie bei der Gelegenheit gleich mitzog. Katzenbergers Erfolgsrezept ist die bedingungslose Selbstvermarktung. Alltag, Auswanderung, Hochzeit - alles wird in teils maßgeschneiderten Formaten offengelegt. Dabei spielt sie mit einem vermeintlichen Blondinen-Stereotyp, bricht durch Selbstironie und ihr pfälzisches Mundwerk jedoch selbst damit. Überhaupt wirkt der Klein-Katzenberger-Clan lebensnah, harmonisch und menschlich. Darum halten ihnen Millionen Zuschauer seit Jahren die Treue und fiebern nun auch im Ehedrama mit. Für Katzenberger, die um diese - ihre - Familienharmonie fürchten muss, eine harte Belastungsprobe. "Es war echt die Hölle. Es war wirklich, wirklich schlimm", kommentiert Katzenberger die vergangenen zwei Wochen auf Instagram und erklärt zugleich, sich aus der Sache heraushalten zu wollen.

Jennifer "Jenny" Frankhauser - die zweite enttäuschte Tochter

Wutschnaubend packte Iris Klein Ende Januar die Koffer und flüchtete sich zu ihrer Tochter Jenny Frankhauser ins rheinland-pfälzische Worms. Dort lebt die 30-Jährige gemeinsam mit Freund und Kind. Die Sängerin und Influencerin steht dem Rest ihrer Familie in Sachen Reality-TV-Auftritten in nichts nach, konnte sich 2018 in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sogar die Dschungelkrone sichern. Derzeit leistet wohl vor allem sie Iris Klein emotionalen Beistand. Nachdem die Fotos vom Frankfurter Flughafen publik geworden waren, schlug sich Frankhauser demonstrativ auf die Seite ihrer Mutter und zeigte sich von Peter Klein "enttäuscht". Iris Klein will den Wormser Tapetenwechsel offenbar nutzen, um darüber nachzudenken, wer ihr "wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird". Diesen Spruch teilte sie zumindest auf Instagram.