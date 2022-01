Seit fast 15 Jahren gehört Whoopi Goldberg zu den Moderatorinnen der US-Talkshow "The View". Nun muss die 66-jährige Schauspielerin jedoch wegen einer Corona-Infektion pausieren. Sie habe aber nur "sehr, sehr milde" Symptome, heißt es.

Whoopi Goldberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das verriet ihre Kollegin Joy Behar in der US-Talkshow "The View". "Während der Pause wurde Whoopi leider positiv getestet", erklärte Behar. Voraussichtlich könne Goldberg bereits in der kommenden Woche wieder vor die Kamera zurückkehren. Da Goldberg bereits die Drittimpfung erhalten habe, seien ihre Symptome "sehr, sehr mild".

Seit fast 15 Jahren führt Goldberg mit weiteren Kolleginnen durch "The View". In Deutschland ist die Schauspielerin, Komödiantin und Moderatorin aber vor allem für ihre Film- und Serienrollen bekannt - unter anderem für Klassiker wie die "Sister Act"-Reihe und "Ghost: Nachricht von Sam".

Bald in "Sister Act drei" zu sehen

Auch in einem dritten Teil von "Sister Act" soll Goldberg voraussichtlich zu sehen sein. Ende 2020 war offiziell bestätigt worden, dass es einen weiteren Film beim Streamingdienst Disney+ geben soll. Wie weit die Arbeiten mittlerweile vorangeschritten sind, ist derzeit allerdings nicht bekannt.

Die 66-Jährige ist nicht der einzige US-Promi, der derzeit mit Corona flach liegt. "Will & Grace"-Darstellerin Debra Messing etwa musste Silvester aufgrund eines positiven Tests allein in Quarantäne verbringen. "Frohes neues Jahr! Eigentlich ist es der perfekte Abschluss für das Jahr 2021. Die saftige Kirsche auf der sprichwörtlichen Torte", schrieb die 53-Jährige auf Instagram.

Rapper LL Cool J sollte in der Silvesternacht eigentlich bei dem legendären Event "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" am New Yorker Times Square auf der Bühne stehen und performen. Doch seinen Auftritt musste er ebenfalls aufgrund einer Corona-Infektion absagen. "Ich weiß, dass dies für die Millionen von Fans enttäuschend ist, aber mein Covid-Test ist positiv zurückgekommen", hieß es in einem Statement des Rappers.