Prinz Andrew möchte verhindern, dass ihn Viriginia Giuffre in den USA wegen sexuellen Missbrauchs verklagt. Ein Richter in New York entscheidet jetzt allerdings, den diesbezüglichen Antrag seiner Anwälte abzulehnen. Welche Optionen bleiben dem britischen Thronfolger nun noch?

Inzwischen ist klar, dass die Missbrauchsklage von Virginia Giuffre gegen Prinz Andrew Bestand haben wird. Der zuständige US-Richter kam der Bitte des Royals, die Klage abzuweisen, nicht nach. Ein ehemaliger Staatsanwalt namens Mitchell Epner schätzt Andrews Lage spätestens durch diesen Entscheid als höchst prekär ein. In einem TV-Interview habe er laut "Daily Mail" gesagt: "Für ihn gibt es nur noch schlechte Optionen. Er muss nun entscheiden, welche dieser schlechten Optionen die beste ist." Doch welche Möglichkeiten bleiben dem Royal überhaupt?

Zwei Optionen, dem für diesen Herbst anberaumten Gerichtsprozess doch noch zu entgehen: entweder den Richterspruch mit wenig Hoffnung auf Erfolg anfechten - oder eine außergerichtliche Einigung mit Giuffre erzielen. Sprich: ein monetäres Angebot, das die Klägerin schwer ablehnen kann. Genau dies sei laut "Daily Mail" nach dem Verkauf seines Schweizer Luxus-Chalets zumindest theoretisch möglich. 18 Millionen Pfund (rund 21,5 Millionen Euro) seien durch den Verkauf liquide geworden. Zehn Millionen davon (rund 11,5 Millionen Euro) will Andrew dem Bericht zufolge dafür aufwenden, sich den Prozess zu ersparen.

Finanzieller Vergleich abgelehnt

Doch würde sich Giuffre auf einen derartigen Deal überhaupt einlassen? Nein, stellte ihr Anwalt David Boies kurz nach der richterlichen Entscheidung vom gestrigen Mittwoch laut "The Guardian" klar. Mit einem "rein finanziellen Vergleich" müsse Prinz Andrew demnach gar nicht erst um die Ecke kommen. Seiner Mandantin sei vielmehr daran gelegen, "sich selbst und die anderen Opfer zu rehabilitieren". Zusätzlich zu einer finanziellen Entschädigung müsste Andrew hierfür wohl eine Form des Schuldeingeständnisses ablegen. Genau dies hat der Royal bislang aber vehement vermieden.

Sollten sich die beiden Parteien nicht außergerichtlich einigen, könnte es voraussichtlich im Herbst dieses Jahres zu einem der spektakulärsten Prozesse aller Zeiten kommen. Zwar böte sich selbstredend auch die Möglichkeit für einen Freispruch für den Prinzen. Der Royal müsste jedoch unter Eid zu den Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen Rede und Antwort stehen.

Ruf längst beschädigt

Dass er in solchen Situationen nicht sonderlich souverän wirkt, hatte Andrew allerdings schon in einem desaströsen BBC-Interview kurz nach den Anschuldigungen bewiesen - wohlgemerkt nicht unter Eid stehend. Gar nicht erst im Gericht vorstellig werden zu müssen, dürfte wohl Andrews primäres Ziel sein.

Unabhängig von Prinz Andrews Strategie, sogar unabhängig vom Ausgang eines potenziellen Gerichtsverfahrens, sehen Experten Medienberichten zufolge den Ruf des Royals "irreparabel beschädigt". Andrews inzwischen abgeschmetterte Bitte, die Klage aufgrund eines Vergleichs von 2009 zwischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Giuffre abzuweisen, werde als "riskante Aktion" angesehen, die ihn die allerletzten Sympathiepunkte gekostet haben könnte.

Auch Veteranen kritisieren Andrew scharf

Mehr noch sei das Ansehen der gesamten Königsfamilie durch den Skandal inzwischen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Jeder Versuch, sich wieder ins rechte Licht zu rücken oder zu rehabilitieren, könnte den gegenteiligen Effekt haben. Als einzige mögliche Lösung wird genannt, dass sich Prinz Andrew wohl für immer aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Kein leichtes Unterfangen bei einer Familie, die so sehr im Rampenlicht steht wie die der Queen.

Erst heute haben sich mehr als 150 militärische Veteranen in einem öffentlichen Brief an Elizabeth gewandt und sie aufgefordert, ihrem Zweitältesten seine militärischen Titel abzuerkennen. "Offiziere des britischen Militärs sind den höchsten Standards an Redlichkeit, Ehrlichkeit und ehrenhaftem Verhalten verpflichtet." Andrew habe diese Standards nicht erfüllt, so ihre Begründung.