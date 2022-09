Franca Lehfeldt will nicht nur "Frau von Lindner" sein

"Wir sehen uns echt nicht oft" Franca Lehfeldt will nicht nur "Frau von Lindner" sein

Nach ihrer Hochzeit mit Christian Lindner auf Sylt arbeitet die Journalistin Franca Lehfeldt weiter als Politikreporterin. In einem Interview erläutert sie ihre Transparenz-Regeln und besteht darauf, dass ihr Beruf nichts mit ihrem Ehemann zu tun habe.

Die Journalistin Franca Lehfeldt hat ihre Entscheidung, nach der Hochzeit mit Bundesfinanzminister Christian Lindner weiterhin als Politikreporterin beim Fernsehsender Welt zu arbeiten, verteidigt. "Alles andere wäre geradezu ein Berufsverbot für eine Frau", sagte die 32-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Im Jahr 2022 erscheine ihr das "abwegig".

Die Voraussetzung dafür, dass sie weiter über Politik berichten könne, sei die Einhaltung klarer Regeln. So berichte sie nicht über die FDP und das Bundesfinanzministerium, sagte Lehfeldt. Außerdem setze sie auf Transparenz, die es in der Zusammenarbeit zwischen Politikern und Journalisten allzu oft nicht gebe. "Im Unterschied zu anderen Konstellationen weiß bei mir jeder um das Verhältnis zu Christian", sagte sie.

Die Debatten um ihre Rolle ärgern Lehfeldt nicht. Eine Beziehung mit einem prominenten Menschen rücke einen auch selbst in die Öffentlichkeit - das sei ihr klar gewesen, als sie sich kennenlernten. Lehfeldt arbeitet seit diesem Jahr als Chefreporterin Politik beim Fernsehsender Welt, zuvor tat sie dies in gleicher Funktion für RTL.

"Sitze nicht den ganzen Tag da und himmele ihn an"

" Als Christian und ich zusammenkamen, war er nicht Bundesminister, und ich arbeitete noch bei RTL, habe intensiv die Corona-Politik gecovert und war, wie heute bei Welt, für CDU und CSU zuständig. Es gab wenig berufliche Überschneidungen. Natürlich war er, ich nenne es mal: ein umstrittener Oppositionspolitiker. Aber es war leichter, die FDP zu umschiffen", erklärte sie weiter.

Auf die Frage, ob sie durch ihren Mann auch an vertrauliche Regierungsinformationen gelange oder umgekehrt, er durch sie, sagte Lehfeldt: "Wir haben supervolle Kalender, sehen uns echt nicht oft. Wir haben abends nicht immer Lust darauf, noch ausführlich über die Arbeit zu sprechen. Wir sind ein Paar, wie jedes andere." Sie fügte hinzu: "Denken Sie, ich sitze den ganzen Tag da und himmle ihn an und warte, dass er mir was verrät?"

Ihr jüngster Wechsel zum Fernsehsender Welt kurz nach ihrer Hochzeit mit Lindner habe nichts mit ihrem guten Draht zum Vize-Kanzler zu tun. "Bitte was? Ich habe Bachelor und Master. Ich habe im Studium Hotelzimmer geputzt. Ich habe die RTL-Journalistenschule absolviert. Ich muss lachen, wenn man meine Karriere mit meinem Mann erklären will", sagte sie der Zeitung. Lindner und Lehfeldt hatten im Juli auf Sylt geheiratet - unter den Gästen waren Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz.