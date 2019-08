In der aktuellen Folge vom "Sommerhaus der Stars" kommt es zum Streit zwischen den einstigen Freunden Willi Herren und Johannes Haller. Es fallen wüste Beschimpfungen und fiese Beleidigungen. Eine davon könnte jetzt ein Nachspiel haben.

Im "Sommerhaus der Stars" ist wieder einiges los. Es wird taktiert, manipuliert, nominiert - und vor allem viel gestritten. Jetzt kam es zwischen Mallorca-Sänger Willi Herren und dem ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten Johannes Haller zum Eklat. Ein im Zuge dieser Auseinandersetzung gefallener Satz könnte jetzt gerichtliche Folgen haben.

Eigentlich war die Stimmung zwischen den beiden Kontrahenten lange gut, fast freundschaftlich. Bei den Nominierungen ließen sich die Paare - samt Herren-Ehefrau Jasmin und Haller-Freundin Yeliz Koc - stets in Ruhe. Doch dann lief etwas schief.

"Das wäre das Dümmste"

Tiefe Trauer nach dem Spiel-Sieg der Herrens. (Foto: TVNOW)

Der 31-Jährige Haller und seine beim Reality-TV-Format "Bachelor in Paradise" gefundene Partnerin Koc mussten sich in einem der Spiele gegen Willi und Jasmin Herren geschlagen geben, die sich so vor der nächsten Nominierung schützen konnten. Sofort sahen sich Haller und Koc vom Auszug bedroht. Bislang durch gute Spielleistung immer wieder geschützt, ahnten sie wohl schon, dass die meisten anderen Mitstreiter sie als stärkstes Paar dringend loswerden wollten.

So kam Koc die wenig glorreiche Idee, dass doch das Paar Herren freiwillig die Segel streichen könnte, um ihnen selbst den Verbleib im Haus zu sichern. Seinem Busenfreund unterbreiten musste den Vorschlag Haller, der damit auf wenig Gegenliebe stieß. Wohl wegen der Aussicht auf den näher rückenden Gewinn von 50.000 Euro sagte Herren ohne zu Zögern: "Ein Halbfinale aufzugeben, wäre das Dümmste, was es gibt!"

Stattdessen wollte er Haller und Koc dann sogar einen Denkzettel verpassen und sie für den Auszug nominieren. Von den beiden darauf angesprochen, beruhigte er ihre Gemüter und versprach, es nicht zu tun - änderte seine Meinung am nächsten Morgen aber wieder. Haller platzte daraufhin der Kragen. "Ein echter Mann steht zu seinem Wort!", brüllte er, nannte Herren den "größten Feigling der Nation" und kam dem 44-Jährigen dabei bedrohlich nah. Der wies den Streitgegner eindringlich an: "Nicht anfassen! Nicht anfassen!"

"Ehemaliger Alkoholiker"

Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, oder? (Foto: TVNOW)

Der Stein des jetzigen Anstoßes aber war eine Bemerkung von Haller, nachdem die Herrens ihn und Koc tatsächlich nominiert und damit aus dem Haus befördert hatten. Haller ging an Herren vorbei, stieß mit zwei Gläsern aneinander und sagte: "Auf den frisch aus der Entzugsklinik trockenen, ehemaligen Alkoholiker." Für diese Aussage erwirkte Herren nun - wie direkt in der Sendung angekündigt - offenbar tatsächlich eine einstweilige Verfügung gegen Haller. Das zumindest gab er jetzt in einem Instagram-Livestream mit Currywurst-Mann Chris Töpperwien bekannt.

"Wir hatten sie wirklich ins Herz geschlossen bis zu dem Tag", so Herren, aber es sei "sehr grenzwertig, was der Johannes da gemacht hat." Und er wirkte enttäuscht: "Ich habe mich meiner Tablettensucht gestellt. Ich finde es einfach lächerlich und respektlos, wenn man schon öffentlich damit umgeht und sich dem stellt. (...) So was muss 'ne verbale Schelle verdient haben." Auf Töpperwiens Frage, was denn nun mit der einstweiligen Verfügung sei, antwortete Herren: "Es gibt eine einstweilige Verfügung. Unterlassung ist unterwegs. Sind ja falsche Tatsachen. So was muss auch mal bestraft werden. Er kriegt jetzt erst mal einen kleinen Denkzettel."

Auch Herrens Sohn Stefano mischt sich jetzt in den Streit der ehemaligen Mitbewohner ein. Yeliz Koc postet in ihrer Instagram-Story einen Text, den ihr der Herren-Spross geschickt hat. Darin heißt es: "Wir sehen uns noch, Johannes (...) Der kann die Probleme gerne mit mir klären und nicht immer ständig wie ein Mädchen vor seinem Handy heulen und es öffentlich machen, der kleine Lutscher."