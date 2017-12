Unterhaltung

"Prinzen"-Alarm bei Premiere: William und Harry fiebern bei "Star Wars VIII"

Der achte Teil der "Star Wars"-Saga feiert in London Premiere. Unter den Gästen ist auch royaler Besuch. Ihre Begrüßung fällt "unmenschlich" aus - und eine Frage bleibt weiter offen.

Die britischen Prinzen William und Harry sind in London vom Droiden BB-8 zur Europa-Premiere des neuen "Star Wars"-Films begrüßt worden. Der kleine Roboter rollte auf dem roten Teppich auf die Queen-Enkel zu und verbeugte sich artig. Die in Smokings gekleideten Prinzen blickten amüsiert auf das Science-Fiction-Wesen hinunter.

Das achte "Star-Wars"-Episode "Die letzten Jedi" wurde in den Londoner Pinewood-Studios und an der irischen Westküste gedreht. William und Harry sollen angeblich einen Cameo-Auftritt als Sturmtruppen bekommen haben, nachdem sie im April das Filmset besucht hatten.

Bei der Premiere in der Royal Albert Hall trafen die Brüder die Darsteller, darunter den US-Schauspieler Mark Hamill, der schon in der ersten "Star-Wars"-Trilogie die Hauptfigur Luke Skywalker spielte. Das Weltraumepos kam erstmals 1977 in die Kinos und hat bis heute eine riesige Fangemeinde.

Quelle: n-tv.de