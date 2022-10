Seit knapp einem Monat trägt William den neuen Titel Prinz von Wales. Erstmals in dieser Funktion hält er nun eine Ansprache auf einer öffentlichen Veranstaltung. Dabei geht es um den Natur- und Artenschutz, aber auch um seine beiden verstorbenen Großeltern.

William hat seine erste öffentliche Rede als Prinz von Wales gehalten. Der Royal sprach auf dem "United for Wildlife Global Summit" in London. Der Tier- und Naturschutz ist dem Prinzen schon seit vielen Jahren ein Anliegen. Dabei wurde er offenbar von seiner Familie geprägt.

So erinnerte der 40-Jährige in seiner Rede an seine verstorbenen Großeltern, Prinz Philip und Queen Elizabeth II. "Unsere Natur ist eines unserer größten Güter", wird William unter anderem vom "People"-Magazin zitiert. "Diese Lektion habe ich von klein auf gelernt, von meinem Vater und meinem Großvater, die beide aus eigenem Antrieb engagierte Naturforscher waren, und auch von meiner sehr vermissten Großmutter, die sich so sehr für die Natur eingesetzt hat."

"Ein großer Trost"

Queen Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. "In Zeiten des Verlustes ist es ein Trost, diejenigen, die wir vermissen, durch die Arbeit, die wir tun, zu ehren", sagte Prinz William. "Die Fortschritte, die wir bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Wildtieren machen, sind für mich ein großer Trost."

Wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt, wird auch in einem Instagram-Post deutlich. Auf dem Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales wurde ein Video der Veranstaltung in London geteilt. Die eindringlichen Worte dazu lauten: "Es gibt immer noch zu viele Kriminelle, die glauben, sie könnten ungestraft handeln. Zu viele Leben werden zerstört. Zu viele Arten sind durch dieses abscheuliche Verbrechen vom Aussterben bedroht."

Seit knapp einem Monat ist William der Prinz von Wales. König Charles III. hatte seinen ältesten Sohn in seiner ersten Ansprache als Monarch kurz nach dem Tod der Queen dazu ernannt. Williams Frau Kate ist seither Prinzessin von Wales. Zuvor hatten diese Titel Charles und seine verstorbene Ex-Frau, Prinzessin Diana, inne.