Schon im Mai wurden die beiden zusammen gesehen - und zwar Hand in Hand. Doch erst im Lockdown soll es so richtig gefunkt haben. Jetzt will Supermodel Winnie Harlow die ganze Welt an ihrem Liebesglück mit Basketballprofi Kyle Kuzma teilhaben lassen.

Winnie Harlow macht es offiziell: Sie liebt Basketballprofi Kyle Kuzma. Der NBA-Star feierte am gestrigen Freitag seinen 25. Geburtstag und wurde von dem Model mit einem besonderen Geschenk überrascht. Harlow ließ ein Flugzeug starten, das den Schriftzug hinter sich herzog: "Herzlichen Glückwunsch, König Kuz. Ich liebe dich. Winnie". In ihrer Instagram-Story hielt sie den Moment fest, weitere Schnappschüsse untermauern das Liebesglück.

Ein Küsschen hier, innige Posen da: Harlow teilte mit ihren rund acht Millionen Abonnenten private Bilder, die sie gemeinsam mit Kuzma zeigen. Dazu schrieb sie, dass alles mit "endlosen Stunden an Quarantäne-FaceTimes" begonnen hätte, mittlerweile sei sie "süchtig danach". "Danke, dass du mich jeden Tag zum Lächeln bringst, meine Tränen trocknest und mich motivierst, das Beste aus mir herauszuholen", kommentierte das Model die Bilderstrecke weiter. "Ich liebe dich, Baby."

Bereits im Mai 2020 waren erstmals Spekulationen aufgekommen, ob das Model und der Sportler ein Paar sein könnten. Damals sagte ein Insider "Page Six", dass die beiden "sehr viel Zeit miteinander verbringen" würden. Einen Monat darauf folgten erste Bilder bei Instagram, die die Gerüchteküche weiter brodeln ließen. Offiziell bestätigt hatte das Paar seine Liebe aber nicht - bis jetzt.