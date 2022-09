Aurora Ramazzotti soll ein Kind erwarten, wissen wir seit zwei Tagen. Doch jetzt wird es noch etwas konkreter. So soll der Geburtstermin bereits im Januar sein. Pünktlich zu ihrem 46. Geburtstag wäre Auroras Mutter Michelle Hunziker damit zum ersten Mal Oma.

Nein, bislang gibt es weder eine offizielle Bestätigung noch ein Dementi. Auch auf Nachfragen wollten sich weder Aurora Ramazzotti noch ihre Mutter Michelle Hunziker äußern. So steht seit Dienstag das Gerücht unkommentiert im Raum, wonach die beiden allen Grund zur Freude haben. Ramazzotti, weil sie zum ersten Mal ein Kind erwartet. Und Hunziker, weil sie damit zum ersten Mal Großmutter wird.

Nun gut, zumindest ein paar kryptische Worte verlor Aurora Ramazzotti nach Bekanntwerden ihrer angeblichen Schwangerschaft in einer Instagram-Story dann doch: "Ich möchte über nichts sprechen, denn jedes Wort ist nur ein Gerücht für diejenigen, die es nicht verstehen wollen."

So so. Während so mancher vermutlich noch versucht, sich auf diese Aussage einen Reim zu machen, legt das italienische Magazin "Chi" mit einem weiteren Detail über die mutmaßliche Babyfreude im Hause Ramazzotti-Hunziker nach: Der Geburtstermin sei schon im Januar.

Mit anderen Worten: Das Baby käme genau richtig zum Geburtstag der Oma. Michelle Hunziker wird am 24. Januar nämlich 46 Jahre alt. Oder jung. Ganz wie man will.

Babybauch nicht zu erkennen

Auf den jüngsten Aufnahmen von Aurora Ramazzotti ist ein Babybauch allerdings noch nicht zu erkennen. Sollte es tatsächlich schon in vier bis fünf Monaten so weit sein, dass das Kind zur Welt kommt, dürfte die 25-Jährige dies jedoch nicht mehr allzu lange verstecken können.

Aurora Ramazzotti stammt aus der Ehe Hunzikers mit Sänger Eros Ramazzotti, die von 1998 bis 2009 währte. Die Trennung des Paares erfolgte jedoch bereits 2002. Ihre zweite Ehe ging Hunziker mit dem Modeerben Tomaso Trussardi ein. Mit ihm bekam sie zwei weitere Töchter. Anfang 2022 trennten sie sich.

Vater des Kindes, das Aurora Ramazzotti bekommen soll, dürfte Goffredo Cerza sein. Die beiden sind seit rund fünf Jahren liiert.