Prinz Charles hat seine Corona-Infektion glücklicherweise bereits überstanden. Seine Eltern, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, sollten sich dagegen am besten gar nicht anstecken. Deshalb befinden sie sich in Isolation. Gut möglich, dass sie sich mit ein paar Serien die Zeit vertreiben.

Auch Queen Elizabeth II. hat sich in Corona-Isolation begeben. Die Monarchin hat sich auf Schloss Windsor zurückgezogen, ihr Ehemann Prinz Philip soll ebenfalls vor Ort sein.

Die beiden machen es sich dabei offenbar auch gerne mal vor dem Fernseher bequem. Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, hat die Queen einige Lieblingsserien, die ihr nun zum Zeitvertreib dienen könnten.

So soll die 93-Jährige ein Fan der Serie "Downton Abbey" sein. Gedreht wurde das TV-Format über das Schicksal einer Adelsfamilie auf Highclere Castle - ein Ort, den die Queen laut "The Telegraph" selbst kennt und deshalb auch gerne auf Fehler in der Produktion hinweist.

Aber auch britische Soaps wie "Emmerdale" und vor allem "EastEnders" gefallen Elizabeth II. dem Bericht zufolge. Angeblich ließ sie einmal sogar das Abendessen verschieben, damit sie eine "EastEnders"-Folge zu Ende sehen konnte.

"The X-Factor" und "Doctor Who"

Außerdem soll sich die Königin bei der Castingshow "The X-Factor" amüsieren. Bei einem Plausch mit einer der Teilnehmerinnen verriet die Queen laut "The Sun" einmal, dass sie die Sendung aufnehmen lasse, um sie am nächsten Tag zu gucken.

Für ihre Aufenthalte auf Schloss Balmoral in Schottland hat sich die Queen dem Bericht nach zudem eine DVD-Sammlung von "Doctor Who" angelegt. Das könnte ihr während der Corona-Isolation ebenfalls zugutekommen. Die Science-Fiction-Serie gibt es immerhin schon seit den 1960er-Jahren.

Während Elizabeth und Philip darum bemüht sind, eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, hat ihr Sohn Charles seine Erkrankung an Covid-19 inzwischen überwunden. Mitte der Woche wandte er sich in einer Ansprache bereits wieder an seine Landsleute und sprach ihnen im Kampf gegen die Pandemie Mut zu.