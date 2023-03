Ihre mutmaßliche Affäre beherrscht dank Iris Klein wochenlang die Schlagzeilen. Nun äußerst sich Yvonne Woelke selbst zu den Ereignissen, die laut ihrer Aussage so nie stattgefunden haben. Eine Liebesbeziehung mit Kleins Ehemann Peter streitet die 41-Jährige in einem Interview weiter ab.

Das Ehe-Drama zwischen Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein beherrscht seit Wochen die Medien. Nun war die von Iris Klein so vehement beschuldigte Yvonne Woelke selbst in der Sendung "Volles Haus! SAT.1 Live" zu Gast. Dort nahm die 41-Jährige in aller Öffentlichkeit zu den Vorwürfen Stellung. Von Moderator Christian Wackert wird Woelke gefragt, was in Australien am Rande des Dschungelcamps tatsächlich vorgefallen sei. Woelke erklärt, dass sie Peter Klein erst dort kennengelernt habe. Ihre derzeitige Beziehung beschreibt sie mit den Worten: "Wir sind gut befreundet".

Peter Klein, so mutmaßt Woelke weiter, habe in ihr eine Frau gesehen "die ihn verstanden hat, die mit ihm geredet hat". Auch nach der Rückkehr aus Australien, als Iris Klein ihrem Ehemann eine Affäre mit Woelke unterstellte, habe sie weiter mit Peter Klein in Kontakt gestanden. Sie habe "natürlich auch zugehört", als dieser Probleme hatte, so Woelke. "Wenn ein guter Freund leidet, dann muss man einfach da sein", erklärt sie, die sich selbst als "Herzensmensch" bezeichnet.

Auch Woelkes Ehe kaputt

Als Moderator Wackert so direkt wie möglich nachhakt: "Lief in Australien etwas?", antwortet Woelke schnell und klar mit "Nein". "Und nach Australien?", will Wackert weiter wissen. "Auch nicht", antwortet Woelke, um hinzuzufügen: "Wir sind nicht verliebt".

Da hakt Sat.1-Moderator Wackert weiter nach, und gibt zu bedenken, dass auch Woelkes Ehe durch das vermeintliche Fremdgeh-Drama in die Brüche gegangen sei. "Na ja, es gibt ja eine Person, die das sehr gestreut hat", entgegnet Woelke darauf, ohne Iris Klein beim Namen zu nennen. Klein habe zudem "eine Reichweite". Ihr Mann, so Woelke, sei "nie eifersüchtig" gewesen. "Er hat mir auch geglaubt. Das, was jetzt passiert ist, ist eine andere Sache", fügt Woelke noch bezüglich des Endes ihrer eigenen Ehe hinzu.

Daneben enthüllt Woelke, dass es in den vergangenen Wochen zu einem Dreier-Gespräch zwischen Iris und Peter Klein sowie ihr gekommen sei. "Ich hab versucht zu vermitteln", sagt Woelke über dieses Treffen. Nun jedoch müssten "die beiden das alleine machen". Sie sei nämlich keine "Eheberaterin".