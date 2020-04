Um den Kampf gegen die Corona-Krise zu unterstützen, lassen sich zahlreiche Weltstars nicht lumpen. In der Nacht auf Sonntag liefern Künstler wie die Rolling Stones, Elton John oder Lady Gaga eine virtuelle Mega-Show ab, die weltweit Millionen streamen. David Guetta heizt derweil anderweitig ein.

Mit einem virtuellen Mega-Konzert haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, Taylor Swift und die Rolling Stones bei den vielen Helfern in der Coronavirus-Pandemie bedankt. "Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt zu Hause sind", sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von "One World: Together at Home" ("Eine Welt: Zusammen zu Hause").

Bei dem Event der Hilfsbewegung Global Citizen in der Nacht zum Sonntag schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften.

Microsoft-Gründer Bill Gates zeigte sich zuversichtlich, dass es gegen Ende nächsten Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird. "Es gibt momentan viele Kandidaten für einen Impfstoff, die wir unterstützen. Und ich bin optimistisch, dass bis Ende nächsten Jahres einer von ihnen rauskommen wird", sagte er im Rahmen der Show. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gehört zu den Mitbegründern der Impfstoff-Allianz CEPI ("Coalition for Epidemic Preparedness Innovations"), die sich international um die Entwicklung eines Serums gegen das Coronavirus bemüht.

Wohnzimmer und Terrassen

Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert führten durch die Show, die von mehreren US-Sendern und im Netz über Kanäle wie TVNOW, Youtube und Twitter ausgestrahlt wurde. Bei dem insgesamt rund achtstündigen Livestream schalteten sich Dutzende Musiker, Sportler und andere Künstler, darunter die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora, mit Auftritten zu.

Die Stars traten während der Show in ihrem Wohnzimmer oder auf der Terrasse auf. Die vier Mitglieder der Stones etwa spielten - jeder für sich in seinem eigenen Wohnzimmer - ihren Song "You Can't Always Get What You Want" ("Du kannst nicht immer bekommen, was du willst"), zu sehen waren sie auf einem viergeteilten Bildschirm, Schlagzeuger Charlie Watts improvisierte mit Alltagsgegenständen als Trommeln.

Taylor Swift wiederum stimmte am Klavier passenderweise ihren Hit "Soon You'll Get Better" ("Bald wird es dir wieder besser gehen") an. Auch die hessische Erfolgsband Milky Chance trat auf. Die gebürtigen Kasseler Philipp Dausch und Clemens Rehbein spielten ihren Song "Stolen Dance". Sie standen als einzige deutsche Musiker auf dem Programm.

Klum lobt "wahre Helden"

Gleichwohl hatte auch Heidi Klum einen Auftritt in der Show. Wie viele andere dankte auch sie den Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz. Sie seien die "wahren Helden" in der Corona-Krise, sagte Klum. Für den Ausklang sorgten mit einem gemeinsamen virtuellen Auftritt Lady Gaga, Céline Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli, begleitet von dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang.

Zigmillionen auf der ganzen Welt verfolgten das Event live im Netz oder sie nutzten bereits die Möglichkeit, einen Mitschnitt anzusehen. Allein der Clip auf dem Youtube-Kanal von Global Citizen brachte es in den ersten Stunden auf über 17 Millionen Abrufe.

Mit der Marathon-Aktion sollte vor allem dem Gesundheitspersonal an der Corona-Front gedankt werden. Zuvor hatte Global Citizen nach eigenen Angaben bereits Sponsoren für Millionenspenden gewinnen können, die dem Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zukommen sollen.

Guetta legt in Miami auf

Ein Superstar fehlte gleichwohl bei "One World: Together at Home": der französische Erfolgs-DJ David Guetta. Er hatte sich eine andere Aktion einfallen lassen, um seinen Beitrag zum Kampf gegen die Pandemie zu leisten. So trat er am Samstagabend mit einem rund zweistündigen Set auf einem zentralen und von Hochhäusern umringten Platz in Miami auf.

In den Genuss seines Auftritts kamen nicht nur die Anwohner auf den Balkonen, das Konzert wurde ebenfalls im Internet live gestreamt und steht inzwischen zum Abruf bereit. Der entsprechende Clip bei Youtube verzeichnete am Sonntagmorgen auch bereits weit über eine Million Abrufe. Die Einnahmen will Guetta komplett spenden.