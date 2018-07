Unterhaltung

Tom Walker im Interview: "Perfektionismus gehört zum Musikerdasein"

In seinen Songs mischen sich Genres wie Soul, Rock und Popmusik. Dank Youtube und Co nimmt die Karriere von Tom Walker so richtig Fahrt auf. Im Interview mit n-tv.de erklärt der Sänger mit der markanten Stimme, warum die klassischen Medien einen ebenso großen Anteil an seinem Erfolg haben und warum sein Debütalbum perfekt werden muss.

n-tv.de: Hallo Tom. Die WM ist vorbei und die englische Nationalmannschaft hat eine neue Euphoriewelle in deinem Heimatland losgetreten. Du selbst sollst aber kein so großer Fußballfan sein ...

Tom Walker: Wenn du mich fragst, welches Team ich unterstütze, dann würde ich England sagen. Schottland war bei der WM ja leider nicht dabei. Dort bin ich schließlich geboren. Das Geschehen in den Ligen oder während Turnieren verfolge ich jetzt nicht direkt, aber wenn ich mit meinen Freunden im Pub ein Spiel schaue, dann genieße ich das.

Während deines Konzerts auf dem Southside-Festival waren trotz der Uhrzeit (14.45 Uhr) bereits viele Menschen auf den Beinen. Warst du überrascht?

Als ich früher als Besucher auf Festivals war, bin ich mittags noch im Zelt gewesen und dann sind wir erst langsam zum Konzertgelände losgezogen. Die Leute auf dem Southside haben mich überrascht. Sie haben bei vielen Songs mitgesungen, die hier gar nicht so populär sind. Ein tolles Publikum.

Du hast für den Rest des Jahres noch bis zu 50 Auftritte. Macht so ein Marathon überhaupt noch Spaß?

Ich glaube, es sind sogar mehr. Ich habe um die 150 Shows in diesem Jahr. Da sind 35 Festivals dabei und noch Radio-Auftritte. Ich hatte in diesem Monat nur drei Tage frei. Aber es ist ein toller Job - da stört es mich nicht, wenn es manchmal hektisch ist.

Deine neue Single "My Way" ist Ende Juni erschienen. Man kann Elemente aus den Bereichen Soul, Rock und Pop heraushören. Gibt es da ein Genre, das dich mehr beeinflusst als die anderen?

Ich habe mein ganzes Leben lang immer viel Hip-Hop gehört. In letzter Zeit höre ich viel von Post Malone. Ich glaube, das hat mich bei der Entstehung von "My Way" sehr beeinflusst. Wir haben den Song mit Mike Spencer aufgenommen. Das war eine tolle Erfahrung. Schließlich hat er bereits Jamiroquai und Rudimental produziert.

Bislang ist deine Musik durch Youtube und Social Media bekannt geworden. Dabei hat dir das britische BBC Radio eigentlich den musikalischen Ritterschlag verpasst. Du warst auf der Liste "Sound of 2018". Ein echter Karriereboost - durch ein traditionelles Medium.

In Großbritannien ist die BBC der Trendsetter für neue Musik. Meinen ersten Song hat ein Lokalsender der BBC in Manchester gespielt und von da hat er sich dann auf andere regionale Sender verbreitet. Die traditionellen Medien sind im Musikbereich super wichtig, aber Social Media ist genauso wichtig, weil es so zu einem globalen Ding wird. Jeder hat Zugang zur Musik.

Im Oktober kommt dann dein Debütalbum. Bist du schon aufgeregt?

Die geplante Albumveröffentlichung von "What A Time To Be Alive" ist der 19. Oktober und ich hoffe, ich habe es bis dahin fertig. Wir haben so viele Auftritte und Gigs, dass nicht viel Zeit bleibt, ins Studio zu gehen. Um neue Songs zu schreiben, bleibt mir im Moment auch nur wenig Zeit. In einem Van mit sieben Leuten ist es einfach schwer, zu komponieren. Aber die Leute bestellen das Album bereits vor - also muss ich sicher gehen, dass es rauskommt. (lacht)

Bist du denn gar nicht ungeduldig?

Ich bin da ganz entspannt. Fans und Radio wollen das dann mehr als ich. Ich will natürlich, dass es endlich veröffentlicht wird, aber ich will das bestmögliche Album rausbringen. Wir wollen sicher gehen, dass es das alles absolut stimmt.

Das klingt sehr perfektionistisch.

Das muss man auch sein. Man veröffentlicht doch keine Musik unter einem gewissen Standard. Nicht perfektionistisch zu sein, würde einfach den Zweck des Musikerdaseins verfehlen. Perfektionismus gehört dazu.

Also können wir noch bessere Songs von dir in Zukunft erwarten?

Ihr könnt ein Album erwarten, dass total vielfältig ist. Es wird musikalisch in viele Stilrichtungen eintauchen. Es wird aber immer nach meiner Musik klingen, denn ich glaube, meine Stimme macht den Charakter meiner Songs aus. Es wird also viele Genres mischen, aber immer noch wie ein Ganzes klingen.

Werden auf dem Album auch Songs zu hören sein, die du bereits veröffentlicht hast?

Einige der bekannteren Songs werden wohl drauf sein. Aber ich bin kein Fan davon, ein Album rauszubringen, mit Liedern, die alle bereits kennen. Ich will die Leute ja überraschen.

Eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe von einem bestimmten Ritual vor deinen Auftritten gelesen. Du sollst "Portada" trinken - eine sehr süße Rotweinvariante aus Portugal. Da kommt man aber nicht leicht ran hier in Deutschland ...

Stimmt, den bekommt man hier nicht so leicht. Mittlerweile habe ich aufgehört, vor dem Auftritt etwas zu trinken. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, weil der Portada sehr gut für die Stimmbänder ist.

Mit Tom Walker sprach Michael Bauer

Quelle: n-tv.de