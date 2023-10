Da machen selbst die treuesten und eingefleischtesten "Die Höhle der Löwen"-Fans große Augen. Ein Handyspiel mit nachhaltiger Message macht's möglich: Nach 14 Staffeln investieren erstmals alle anwesenden Investoren in ein Start-up.

Gibt es eigentlich etwas, das es in der "Höhle der Löwen" bisher noch nie gegeben hat? Nun, als treuer Begleiter von Deutschlands beliebter Gründershow ist man geneigt zu sagen: Man hat schon alles gesehen. Das große Finale der 14. Staffel zeigt jedoch, dass die Löwen auch nach neun Jahren noch für eine Überraschung gut sind - und diese heben sich Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Tillman Schulz, Nils Glagau und Ralf Dümmel für den letzten Pitch des Abends auf.

Vorher nimmt das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stehende Staffel-Finale seinen erwarteten Lauf. Ein faszinierendes Mehrweg-Versandsystem für den Online-Handel ("hey circle" - kein Deal), leckere Frühstückscerealien aus Linsen ("peas of joy" - Deal Carsten Maschmeyer), eine revolutionäre Sprüh-Hilfe für Schimmel-Geschädigte ("SchimmelSchock 4.0" - Deal Ralf Dümmel) und umweltfreundliche Verpackungstüten für Döner, Lahmacun und Co. ("Haepsi" - kein Deal): Wie gewohnt liegen Begeisterung, Ernüchterung, Freud und Leid ganz dicht beieinander. Während die einen mit dem Deal ihres Lebens nach Hause gehen, müssen sich andere mit nicht mehr als warmen Worten begnügen.

Mit Spielspaß im Kampf gegen den Klimawandel

Kurz vor Schluss gerät der Motor der Gewohnheit aber ins Stocken. Verantwortlich für die bevorstehende Wendung: Sven Junglas aus Berlin, seines Zeichens passionierter Weltverbesserer und Gründer von "Zeedz". Der Hauptstädter und sein sechsköpfiges Gründerteam wollen der Klimakrise mit viel Spielwitz und noch mehr technischem Know-how entgegentreten: "Unser Ziel ist es, den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, indem wir Spielspaß mit einem Sinn verbinden", erklärt Sven den aufmerksam lauschenden Investoren.

Dabei helfen soll ein selbst entwickeltes Handygame, bei dem der Spieler kunterbunte Natur-Avatare - sogenannte "Zeedles" - hegt und pflegt. Mit der Einbindung einer realen Welt-Wetterkarte, die bei aufkommenden Hitzewellen, Stürmen und anderen Extremwettersituationen dazu führt, dass ein gewisser "Lord CO der 2te von den Einweg-Inseln" allen "Zeedles" den Kampf ansagt, taucht der Spieler ein in ein interaktives Handy-Abenteuer, bei dem man nebenbei auch noch Gutes tut. Zehn Prozent der Unternehmenseinnahmen sowie 50 Prozent der Gewinne auf dem "Zeedz" Marktplatz gehen an grüne Non-Profit-Projekte auf der ganzen Welt - ein Umstand, der immer mehr Löwen in der Runde ein interessiertes Lächeln ins Gesicht zaubert.

"Lass uns doch alle reingehen!"

Obwohl das Spiel noch nicht auf dem Markt ist, verbucht das Gründer-Team bereits 20.000 User und über 5000 Vorab-App-Verkäufe. Es ist der Moment, in dem selbst ein Tech-Allergiker wie Ralf Dümmel sein Notizbuch rausholt und fleißig mitschreibt. Die Löwen sind entzückt - und zwar alle. Dagmar Wöhrl kann ihre Begeisterung irgendwann nicht mehr für sich behalten: "Lass uns doch alle reingehen!", fordert die Familienunternehmerin ihre Kollegen auf. Sekunden später tuscheln fünf Löwen hinter ihren Sesseln, während dem Gründer auf der Pitch-Bühne die Spucke wegbleibt. Und dann passiert wirklich das Unglaubliche.

Alle fünf Löwen stehen mit erhobenen Daumen vor ihren Sesseln und machen dem Gründer ein gemeinschaftliches Angebot: "Das gab's noch nie bei uns. Aber wir sind alle begeistert!", sagt Ralf Dümmel. Der Haken ist nur: Statt der angebotenen zehn Prozent, fordern die Investoren 25 Prozent der Firmenanteile. Ein kurzer Anruf, dann ist die Hürde schnell genommen: "Lasst uns das zusammen richtig groß machen", jubelt Sven. Es ist vollbracht. Zum ersten Mal in der Geschichte der "Höhle der Löwen" investieren alle anwesenden Investoren in ein Unternehmen. Viel spektakulärer hätte man die Staffel nicht beenden können. Hut ab!