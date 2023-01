Eine Berlinerin auf den Spuren von Whitney Houston, ein Soldat mit ganz viel Feingefühl und ein Chef-Juror, der allen Hatern und Mobbern den Stinkefinger zeigt: Auch beim dritten DSDS-Casting-Tag geht es hoch her.

Auf der Suche nach dem Nadelöhr zur großen Showbühne, dem Sprungbrett in ein neues Leben, der Treppe in Richtung Selbstverwirklichung lockt die DSDS-Competition mit dem vermeintlich kürzesten Pfad zum Glück - vorausgesetzt man hat dafür das erforderliche "Gesamtpaket" im Gepäck. Die 29-jährige Olga aus Berlin ist sich sicher, dass sie alle Superstar-Anforderungen erfüllt. So soll es für die selbstbewusste Hauptstädterin nun vom "luxuriösen Mode-Einzelhandel" raus in die glitzernde Popwelt gehen. Und siehe da: Mit einer beeindruckenden Version des Houston-Knallers "Run To You" zieht Olga alle Anwesenden in ihren Bann: "Endlich eine Frau, die die großen Nummern singen kann", freut sich Dieter Bohlen.

Auch Soldat Calvin träumt vom großen Hüpfer aus dem Schützengraben auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Der bullige Hannoveraner überrascht die Jury mit einer zartschmelzenden Gesangsperformance, mit der niemand gerechnet hat. "Ach, ich könnte dir ewig zuhören", jauchzt Buntvögelchen Katja. Pietro ist ebenfalls hin und weg, vergleicht Stimme mit Körperbau und kommt zu folgendem Schluss: "Du bist der Mann, der auch in die Frauengruppen reinkönnte."

Dieters Herz schlägt im Balladentakt

Das Äußere spielte auch bei Abiturientin Melissa lange Zeit eine große Rolle. "Ich wurde früher in der Schule oft gemobbt", schluchzt die 17-Jährige, die bereits einige Auftritte im Theater und in Musicals vorweisen kann. Ihr ganz persönlicher Kniefall vor Demi Lovatos Über-Hit "Anyone" lässt Dieter Bohlen zu einem Statement hinreißen, das zeigt, dass das eins wild pochende Sprücheklopfer-Herz des zurückgekehrten Chef-Jurors mittlerweile immer häufiger im Balladentakt schlägt: "Du siehst toll aus, deine Stimme ist spitze und all die Leute, die was anderes sagen, das sind doch alles Hohlbratzen!", poltert der Poptitan. Recht hat er natürlich, der liebe Dieter. Zum Teufel mit all den hohlbirnigen Bodyshamern! So, das musste jetzt auch mal raus.

Soldat Calvin überrascht mit samtigem Gesang. (Foto: RTL Stefan Gregorowius)

Weiter im Programm. Was hatte Casting-Tag Nummer drei noch zu bieten? Klar, neben den Juwelen verirren sich auch wieder ein paar sensationelle Auweia-Kandidaten vor dem Tresen der musikalischen Glückseligkeit. So müssen beispielsweise die beiden arg von sich und ihren Talenten überzeugten Nachwuchs-Chanteusen Josephine und Linnea schnell wieder geerdet werden.

"Wo willst du denn hin, Schnuckelhase?"

Während Delmenhorsterin Josephine auf den Spuren von Helene Fischer wandelnd verloren geht ("Jetzt oder nie") verzweifelt Österreicherin Linnea im Labyrinth der schiefen Töne: "Wo willst du denn hin, Schnuckelhase?", will Dieter Bohlen von der 22-jährigen Blondine wissen. Der Chef-Juror stört sich nicht nur an der falschen Tonart. Am Ende ist irgendwie alles Murks: "Ganz, ehrlich, du warst bisher die Schlechteste von allen", resümiert ein sichtlich enttäuschter Dieter Bohlen.

Die gute Laune ist aber schnell wieder zurück, denn mit den beiden altbekannten Schreckgespenstern Shada und Claudia (beide konnten schon in vorangegangene Staffeln ihre Talentfreiheit eindrucksvoll unter Beweis stellen) rauscht der wahrscheinlich skurrilste Zweier der DSDS-Geschichte um die Ecke. Nach einer bizarren Tanz- und Gesangsvorstellung, die in puncto Gruselfaktor alles bisher Dagewesene problemlos in den Schatten stellt, kriegt sich Jurorin Leony vor Lachen kaum noch ein. Herrlich schrecklich. Dagegen klingt Menderes wie der wahre King of Pop.