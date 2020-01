Ein erstes Einzel-Date, zwei Gruppenausflüge und jede Menge Zwist und Frust zwischen Küche und Pool: Im mexikanischen Bachelor-Paradies liegen Freud und Leid nah beieinander.

Nach der ersten Nacht der Rosen hat Ex-Knasti Basti Fantasti Blut geleckt. Der neue Bachelor ist jetzt auch "mental" im Kennenlernparadies angekommen und kann es gar nicht erwarten, all den verschiedenen fleischgewordenen Balzoptionen näher auf den Zahn zu fühlen. "Ich will wissen, wie die Ladys ticken", so der Bachelor, der sich für sein erstes Staffel-Date die 24-jährige Linda rauspickt.

Und tschüss - für Jenny S. war der "Bachelor" nix. (Foto: TVNOW)

Bevor die beiden Turteltauben aber in den Heli steigen und sich in Richtung Schampus-Picknick verabschieden, werden in der Ladys-Villa erst einmal die Gehege abgesteckt. Die Küche in Beschlag nehmen die beiden Bachelor-Allergikerinnen Vanessa und Jenny S. Letztgenannte kotzt sich schon vor dem Frühstück über den Format-Hauptprotagonisten aus: "Der müsste mir fünf Katzenbabys mitbringen", mault die Tattoo-Queen des Hauses.

"Die sind doch alle behindert!"

Drei Katzensprünge weiter ostwärts auf der Terrasse werden die ersten Läster-Säbel gewetzt. Ganz vorne mit dabei sind DSDS-Goldkehlchen Natali, Zollbeamtin Jenny Jasmin und die mit polnischen Wurzeln gesegnete Michele. Nur einen halben Meter weit weg spitzt "Dirndl" Denise-Jessica die Ohren. In der Hängematte chillend schlägt das Läster-Opfer schnell verbal zurück: "Die sind doch alle behindert", schallt es aus der Chillout-Lounge. So "blöde" können aber auch nur in pinkfarbene Bikinis gezwängte "Go-go-Girls" und "Leute, die in ihrem Leben noch nichts geleistet haben" daherreden, so die Tennis-Barbie mit dem Faible für blumige Käferzelt-Garderobe.

Gedatet wird auch in der Gruppe. (Foto: TVNOW)

Von einem kuscheligen Miteinander ist man auch hinter verschlossenen Villatüren noch weit entfernt. Am Esstisch redet sich Jenny Jasmin in Anti-Mobbing-Rage und fordert mehr "Ehrlichkeit und Charakter". Hier ist aber auch was los, mein lieber Scholli. Was der Bachelor zu dem ganzen Getöse und Gezicke sagt? Na ja, der gute Sebastian bekommt von den Villa-Querelen erstmal nichts mit.

Badespaß im Schildkröten-Tümpel

Im ersten Liebestaumel genießt der Bachelor sein Debüt-Date in vollen Zügen. Und auch die anschließenden Gruppendates verlaufen ganz nach Sebastians Geschmack. Bei einer Sightseing-Tour durch Tulum erfreut sich die mit Fahrrädern durch die Gassen brausende Ausflugsgemeinde an den Sehenswürdigkeiten der Riviera Maya. Später planscht der Bachelor mit einem neu zusammengewürfelten, halben Girlie-Dutzend an seiner Seite in tropischen Tümpeln, umgeben von Schildkröten und anderem exotischen Getier.

Mit ihrem freiwilligen Abgang erleichtern einige Damen dem "Bachelor" die Qual der Wahl. (Foto: TVNOW)

Alles ist super. Das "Abchecken" von weiblichen Reizen läuft auf Hochtouren. Und auch in puncto Tiefgang hat der Bachelor mit der einen oder anderen Kandidatin bereits die wichtige zweite "Und sonst so?"-Hürde überspringen können. Galoppieren wir also alle ganz relaxt und gutgelaunt in den Nacht-der-Rosen-Sonnenuntergang? Nichts da! Kurz vor der zweiten Entscheidung grätschen dem Bachelor dann doch noch ein paar Mädels in die Gute-Laune-Parade.

Rauchen schadet der Liebe

Tattoo-Blondie Jenny S. beispielsweise packt die Koffer ohne "Tschüss!" zu sagen. Schmollmund Rebecca Elisa bringt ebenfalls einen "Korb" mit zur Rosenvergabe. Die leidenschaftliche Qualmerin will keinen sportverliebten Tabak-Gegner zum Mann. Und da ist auch noch "Dirndl" Denise-Jessica, die sich als "alte Bekannte" outet und dem Bachelor schwierige Denksporthausaufgaben mit auf den Weg gibt. Als sich dann auch noch Diana mit ins Bei-mir-ist-nicht-alles-echt-Boot setzt und ihre aufgespritzten Lippen spitzt, ist die Bachelor-Laune endgültig im Keller.

Zwei Liter Batida de Coco und eine eher unaufgeregte Rosenvergabe später lächelt Sebastian aber schon wieder wie der Seite-drei-Beau eines Versandkatalogs. Läster-Mäulchen Michele und die unscheinbare Jennifer gehen heute leer aus. Und Go-go-Häschen Natali ist nach dem Erhalt ihrer zweiten Rose "erleichtert wie nach einem Klogang". Großartig. Alles wieder "mega"? So in etwa.

Der Bachelor läuft ab 8. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL und ist jederzeit auch bei TVNow abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de.