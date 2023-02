An Casting-Tag neun ist es endlich so weit: Dieter Bohlen holt zur größten denkbaren Adelung aus und überreicht einem Kandidaten seine goldene CD. Außerdem: Checker-Alarm, Schmalz Deluxe und Dschungel-Prinz Gigi ist "in the house!"

Das mediale "Dschungelcamp"-Nachbeben macht auch vor den "Deutschland sucht den Superstar"-Zelten nicht Halt. Keine Angst, Katzenschreck Peter Klein hat nicht plötzlich sein Gesangstalent entdeckt. Nein, es ist der Dschungelprinz himself, der am neunten Casting-Tag alle Backstage-Blicke auf sich zieht. Gigi ist "in the house" und mit ihm sein bester Kumpel Peris.

DSDS im TV "Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Der 25-jährige Schwabe mit dem lockeren Mundwerk hört genau hin, wenn Deutschlands derzeit berühmteste Testosteronschnitte mit ein paar wertvollen Tipps um die Ecke kommt: "Kein H-Wort, kein Bastard und nix gegen Mütter, hasch verstande?", will Gigi wissen. Buddy Peris hat's kapiert und liefert ab. Dank des Pietro-Jokers reicht es tatsächlich für den Recall-Zettel. Da treibt's dem sonst so harten Gigi beinahe die Freudentränen in die Augen: "Der Fisch hat's geschafft!", jubelt der "Dschungelcamp"-Publikumsliebling.

Zwei Checker im Abseits

Kandidat Ozan bittet Jurorin Katja zum Tanz. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Ohne Promi-Bonus, aber dafür mit ähnlich lockerer Zunge sind auch die beiden Vollblut-Checker Waheed und Ozan unterwegs. In beiden Fällen bläst den Juroren allerdings nach breitbrüstiger Ankündigung nur noch lauwarme Luft um die Ohren. Während Tupac-Fanboy Waheed als selbsternannter "Ninja of Peace" bereits in der Strophe alles verspielt ("Beggin'"), erschleicht sich Kollege Ozan mit einer grenzwertigen "Komm Katja, lass mal zusammen machen!"-Tanzeinlage ein paar Minuten mehr Sendezeit. Nach einer gruseligen "110"-Verunglimpfung ist aber auch für den 19-jährigen Düsseldorfer Schluss. Viermal nein bedeutet: der Traum vom Leben auf der Superstar-Überholspur ist erst einmal ausgeträumt.

Mit nicht ganz so hoher Nase und eher samtweicher Attitüde sind Kandidaten wie Lukas, Lara und Blumenkind Jolice angereist. Erstgenannter präsentiert sich zwar eingeschüchtert und unsicher. Nach einem zweiminütigen Pop-Drama-Feuerwerk ("Anyone") klatschen alle Anwesenden aber begeistert in die Hände. Vor allem Pietro Lombardi reibt sich die Augen: "Du hast mich wirklich schockiert - aber im positiven Sinne!", so der Juror.

Leony greift in die Superlative-Kiste

Jolice imponiert nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem blumigen Erscheinungsbild. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Auch die 17-jährige Laura hat viel Talent mit im Gepäck. Nach einer fehlerfreien und höchst emotionalen Verbeugung vor dem Schaffen von Christina Aguilera ("Hurt") greift sogar die sonst eher zurückhaltende Leony in die Superlative-Kiste: "Du warst für mich die beste Sängerin bisher", schwärmt die Jurorin. Die gerade mal 16-jährige Jolice hat sich für ihren großen DSDS-Auftritt extra in Schale geschmissen. Ein Blumenkranz auf dem Kopf und ganz viele bunte Blüten auf dem Kleid: Dem durchweg positiv gestimmte Erscheinungsbild der jungen Wuppertalerin steht die beeindruckende Gesangsleistung bestens zur Seite ("The Reason").

Für den bis zu diesem Zeitpunkt noch recht entspannten Dieter Bohlen hat das Tagesfinale dann noch etwas ganz Besonderes zu bieten. Fitness-Junkie, Mixed -Martial-Arts-Fan und Hobby-Gitarrero Kiyan hat nicht nur eine bescheidene und sympathische Attitüde, sondern auch noch Dieters derzeitigen Lieblingstrack "Save Your Tears" von The Weeknd mitgebracht. Schon nach wenigen Sekunden wackelt der Stuhl des Chef-Juroren auffällig hin und her. Zwar fühlen sich die Kollegen nicht ganz so "mitgenommen". Aber das juckt den Dieter überhaupt nicht. "Mir doch egal, ich geb dir die goldene CD!", poltert der Poptitan. Eine Sekunde später fliegt das gute Stück auch schon über den Tresen in die Arme des völlig verdutzten Kandidaten, der sein Glück kaum fassen kann. "Oh mein Gott, echt jetzt?", schallt es durchs Studio. Ja, echt jetzt! Punkt. Viel Spaß im Auslands-Recall!